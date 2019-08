Zona Play: Pablo Schreiber sería Master Chief en serie de Halo

Pablo Schreiber, quien ha realizado trabajos en Law & Order: Special Victims Unit, American Gods y Orange is the New Black sería el rostro de Master Chief en la serie Live Action de Halo.

Como se sabe, la serie podría ser estrenada en abril de 2021 (otros dicen sería en 2020), pero cuando fue anunciada dejaron en la incógnita sobre quién encarnaría a Master Chief, el principal soldado de élite de la franquicia de Halo.

Gary Levine, presidente de programación de Showtime, fue el encargado de hacer “oficial” esta noticia, la cual tiene a varios fanáticos esperando desde hace mucho tiempo.

Como se sabe, Halo es una de las franquicias más exitosas en videojuegos, pero también se ha hecho espacios en la televisión con películas e incluso ha llegado a los libros, a manera de contar la historia del origen de Master Chief.

¿Te unes al reto de Los Simpson?

Los Simpson, la familia amarilla más conocida de la televisión, sigue celebrando sus 30 años al aire y en esta ocasión quiere que sus fanáticos también participen.

Por ello, el próximo domingo 25 de agosto se tiene previsto un maratón de la serie, misma que verás en el canal Fox.

Durante el tiempo que dure el maratón, unas seis horas, los fanáticos podrán recrear a través de redes sociales y con la etiqueta #SimpsonChallenge cualquier escena que crean icónica en la serie.

Por el momento se desconoce si este reto en redes sociales tenga alguna recompensa, pero Fox espera que se vuelva tendencia en Facebook, Twitter e Instagram dada la popularidad de Los Simpson.

Sólo para que te des una idea, lo que tienes que hacer es subir una foto o vídeo con la etiqueta #SimpsonChallenge y recrear escenas como: “Plan dental”, “Lisa necesita frenos”, “Homero en los arbustos”, “No vives de ensalada”, “Tengo tu nariz…y yo tu billetera”, “Hable más fuerte que tengo una toalla”, “Pastel…voy a acercarme haciendo esto”, “Mi vieja mula ya no es lo que era”, y “Flanders, pon atención”

Eso sí, tu puedes darle vuelo a tu imaginación.

Se molesta con Fotrnite y se come su tarjeta de PlayStation

Comiéndose su tarjeta electrónica demostró su molestia con Fortnite

La frustración es algo difícil de manejar si eres un “gamer” y prueba de ello fue lo que ocurrió con un jugador de Fortnite, quien se comió su tarjeta a manera de protesta.

Como se sabe, Fortnite es el juego multiconsola más popular del momento y, si algo tiene de diferente a los demás Battle Royale es que puedes construir.

Sin embargo, Epic Games cometió un pequeño pecado y decidió hacer una zona del mapa en la que no puedes construir ni recolectar materiales.

Esta situación molestó a varios jugadores, ya que significa la “pérdida de esencia” de Fortnite y uno de ellos subió un vídeo a redes sociales en donde muestra su molestia comiéndose una tarjeta de PlayStation.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA