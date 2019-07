Zona Play: Preparan regreso de los Power Rangers

El fin de semana cayó una noticia que a muchos agradó y a otros tantos no, ya que se maneja la posibilidad del famoso reinicio (le dicen “reboot” en cine) de la cinta de los Power Rangers.

Como varios saben, Power Rangers es una saga basada en la japonesa Súper Sentai, pero que a mediados de los años noventa tuvo gran aceptación en México, en donde era el programa más esperado en la televisión.

Luego del éxito de la serie, Power Rangers lanzó su primera película en 1995, pero no tuvo tanto éxito ya que cambiaron a varios actores de la “alineación oficial”.

Doce años después, en 2017, se estrenó una nueva cinta de Power Rangers, pero la verdad pasó sin pena ni gloria, tanto para los fanáticos como en las salas de cine.

Ahora, dos años después de la cinta de 2017, el actor Dacre Montgomery, quien interpretó al Red Ranger en la cinta del mismo año, dio a conocer que sí se está trabajando en una nueva entrega de los Power Rangers, pero que él no ha sido considerado.

Por ello, tal parece que harán un nuevo comienzo con la marca de Power Rangers, aunque meramente es un rumor, pues Hasbro, que tiene los derechos de la marca, no ha hecho un posicionamiento al respecto.

Los iPhone también explotan

Hace poco, Samsung estaba en el ojo de la polémica debido a que sus equipos se quemaban o sacaban humo, ahora esta mala fortuna le tocó a Apple, cuando un iPhone 6 le explotó en la cama a una niña de 11 años de edad.

El suceso, según confirman varios medios de comunicación de Estados Unidos, sucedió en Bakersfield, California, cuando Kayla Ramos, la menor, se encontraba en su habitación y en la cama, utilizando el teléfono. De la nada, el Smartphone comenzó a sacar chispas y explotó.

Por fortuna, la menor no sufrió daño alguno, pero parte de sus sábanas sí se quemaron.

Como era de esperarse, la familia se puso en contacto con Apple y la empresa de inmediato le cambió el equipo por uno nuevo. Sin embargo, igual inició una investigación para determinar cuál fue la causa.

Como se sabe, los equipos de la marca de la manzana suelen no funcionar con cables que no están certificados o no están hechos por Apple, empresa que siempre ha fomentado el uso de sus equipos y accesorios oficiales.

Google sí “te escucha

Primero fue Alexa, de Amazon, ahora resulta que Google también está escuchando lo que tú dices, o al menos así se dio a conocer en un reporte de la empresa belga VRT NWS de comunicación, que pudo acceder a conversaciones de personas de Bélgica y Países Bajos.

Como se recordará, hace poco tiempo Amazon tuvo que afirmar que sí, en efecto, Alexa (una asistente tecnológica) escuchaba, guardaba y transcribía las conversaciones a personas de la empresa, quienes supuestamente recolectaban esta información para lograr una mejor calidad en sus servicios.

Ahora es Google, a través de su asistente virtual voz, el que parece está registrando tus conversaciones.

Según un breve comunicado, Google apenas escucha el 0.2% de las conversaciones y que estas mismas son analizadas por expertos en lenguaje de la misma empresa de Cupertino.

Pero, a pesar de que Google defendió su postura y dijo que estas conversaciones no se asocian con las cuentas de usuario como parte del proceso de revisión, el mismo medio VRT NWS. No obstante, el medio belga logró identificar nombres y direcciones postales de las personas cuyas conversaciones, o experiencias virtuales, fueron grabadas.

Microsoft eliminará cuentas de Hotmail

Hoy día gmail es, por mucho, el servicio más conocido de correo electrónico gratuito y prueba de ello es que todos los teléfonos con sistema operativo Android te lo piden de origen.

Sin embargo, cuenta la historia que hubo hace poco, unos 10 años atrás, cuando Hotmail dominaba el mundo con su también servicio gratuito de correo electrónico. Hoy día son muy pocas personas las que todavía usan este dominio.

Por ello, Microsoft comenzará a eliminar las cuentas que en los últimos dos años no han tenido movimiento alguno, es decir, que ni siquiera has entrado a limpiar tu spam o tu papelera de correos eliminados.

Pero no te asustes, si todavía recuerdas tu correo electrónico y tu contraseña, es mejor que accedas en estos días, aunque sea una vez antes de que sea 30 de agosto, sí, de este 2019.

Ahora que, si de plano ya te olvidaste de todo, entonces serás uno de los tantos correos que Microsoft eliminará a partir del 30 de agosto de 2019 y con ello se irá todo lo que tienes vinculado a esta cuenta, es decir, tus contactos, tus archivos de OneDrive, Skype y hasta tu usuario en Xbox, que es lo que en gran medida mantiene vivo a la que fuera, en el pasado, la empresa con mayor alojamiento de correo electrónico.

Todos esperamos la cuarta parte del Universo Marvel

La Cómic Con de San Diego es el evento más esperado en el mundo gamer y prueba de ello es que tal vez, a lo mejor, todo parece suponer que sí, los hermanos Russo van a dar a conocer lo nuevo del Universo Cinematográfico de Marvel.

A través de un mensaje de vídeo en Twitter, los hermanos Anthony y Joseph, pusieron una imagen con una fecha, el 19 de julio de 2019, fecha que coincide con la Comic Con, que comienza el día 18.

Tal vez, luego de ver la cinta de Spiderman far from home, que cerró la tercera fase del UCM, podamos ver lo que sería la cuarta y nueva etapa de las películas que comenzaron hace poco más de 10 años.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA