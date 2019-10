Zona Play: Regresa la serie de “El príncipe del rap”

Al igual que “Salvados por la campana”, la nostalgia parece estar de vuelta y prueba de ello es el regreso de la serie de el “Príncipe del Rap”.

Así es, Will Smith y su casa productora Westbrook Inc. Ya han confirmado que lanzarán de nueva cuenta el Príncipe del Rap, o The Fresh Prince y será transmitida a través de una plataforma de streaming, aunque todavía no hay fecha de salida del primer capítulo o la primera temporada.

Riot Games parece entrarle a la modernidad, pues su joya, League of Legends, será llevado a los teléfonos móviles.

League of Legends, o simplemente LOL, uno de los juegos de PC con más seguidores, llegará pronto a los teléfonos celulares con una versión móvil, además de un juego de cartas y hasta un modo de peleas, como Street fighter.

Todo esto como parte de la celebración del décimo aniversario de este juego.

Jennifer Aniston acaba de romper el Instagram al abrir su cuenta y subir su primera foto, la de sus compañeros de la serie Friends.

Pero, Aniston también dio mucho de qué hablar esta semana, pues criticó las cintas de Marvel, bueno, en especial a todas las que usan en exceso los efectos especiales y los fondos verdes, películas que, según dijo, no le interesan.

Y en lo que son rumores, parece que el próximo Samsung Galaxy, el S11 llegaría con pantalla completa sin notch o agujero, además de un lente o cámara de 108 megapixeles y este nuevo teléfono podría ser revelado el próximo 18 de febrero de 2020, es decir unos días antes de que comience el Mobile World Congress.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA