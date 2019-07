Zona Play: Revuelo en internet por anuncio de la Sirenita

“The Little Mermaid” o “La Sirenita“, como la conocemos en México, ya tiene película “Live Action“, pero su anuncio ha causado gran revuelo en internet y redes sociales.

Precisamente ese “revuelo”, se debe a la elección de quien caracterizará a “Ariel“, ya que será protagonizada por la cantante Halle Bailey, quien forma parte del dueto Chloe X Halle.

“Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este papel icónico”, comentó el director Rob Marshall.

Sin embargo, esta noticia ha tenido repercusiones en las redes sociales, ya que muchas personas no ven con buenos ojos esta adaptación y esto es debido a la tez de Halle, quien es afroamericana.

Por otro lado, también hay quienes ven con buenos ojos esta adaptación, alegando que, al ser un personaje de fantasía, puede ser interpretada por una persona de cualquier raza y no seguir con el estereotipo que ya se tenía en la versión animada de finales de los ochenta.

dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

Cuphead, a la espera

Otra información que circula en internet, pero con cierta decepción, es la llegada del DLC de Cuphead, mismo que llegaría a las consolas hasta 2020.

Y es una clara decepción porque en 2018 se mostró un avance por el cual lo podríamos jugar en 2019, pero apenas comenzó julio y la desarrolladora StudioMDHR dio a conocer que será hasta 2020 cuando se pueda descargar este título, al cual han bautizado como “The delicious last course”.

Así se ve el juego "The delicious last course" Así se ve el juego "The delicious last course" Así se ve el juego "The delicious last course" Así se ve el juego "The delicious last course" Así se ve el juego "The delicious last course" ❮ ❯

Sólo para dejar en claro, un DLC es un contenido de descarga o contenido descargable, según sus siglas en ingles que significan DownLoadable Content. Aunque también lo manejan como DDC (Descarga De Contenido). Es decir, que este tipo de títulos no es de disco o cartucho físico, sino que se descarga a través de una conexión de internet hacia tu consola.

Galaxy Fold por fin será comercializado

Al fin llegará a los puntos de venta el Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold, que tenía previsto su salida al mercado en abril, pronto verá la luz para su comercialización, luego de que la marca coreana corrigiera el problema de las bisagras que tanto lío le dio a la empresa coreana.

Aunque todavía sin una fecha exacta para su salida, se espera que Galaxy Fold vea luz en estas vacaciones de verano.

Sin embargo, su llegada podría empatarse con la presentación de la segunda generación del mismo Galaxy Fold, la cual sería el 7 de agosto de este 2019 en Nueva York.

Recordemos que el retraso en la salida del teléfono se debe a varios problemas que algunos usuarios tuvieron con este teléfono plegable. Por lo que Samsung prefirió retrasar su salida al mercado que tener que pasar otra bochornosa escena como cuando retiró el Note 7 por problemas en su batería.

Galaxy A80, la otra apuesta de Samsung

La novedad en el Galaxy A80 es su cámara giratoria

Si bien hoy día el mercado está lleno de competencia en cuanto a Smartphone, Samsung ya puso en preventa su nuevo Galaxy A80, cuya novedad es una cámara giratoria.

Su precio es de 16 mil 999 pesos mexicanos y, al hacer el encargo, la firma coreana te regalará un Galaxy A20. Claro, sólo si realizas la preventa a partir de hoy 4 de julio y hasta el día 11 del mismo mes.

Cabe recordar que no es la primera vez que vemos a un teléfono de la marca Samsung con una cámara giratoria, es decir, que es el mismo lente con el que puedes tomar fotos tanto en la parte frontal como trasera de tu teléfono.

Siguiendo con sus especificaciones, el Galaxy A80 cuenta con un almacenamiento interno de 128 gigas y una memoria RAM de 8 gigas. Su procesador es Qualcomm Snapdragon 730, cuenta con lector de huellas y trabaja con el sistema operativo 9.0 Pie con One UI.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA