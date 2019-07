Zona Play: Sith Trooper, lo nuevo en Star Wars

Así se ven los nuevos Sith Trooper

A lo largo de la historia de películas de Star Wars hemos visto una variedad de Strom Trooper, pero todos conservaban algo en común, el color blanco, un distintivo que está a punto de cambiar en la nueva entrega.

Se trata de los “Sith Trooper”, que vienen en color rojo y son parte de la Primera Orden en la cinta “Star Wars: The Rise of Skywalker” y que se estrenará en el cine poco antes de Navidad, es decir, el 18 de diciembre de este 2019.

Pero no creas que se trata de “photoshop” o algún invento que circula en redes sociales, sino que incluso el sitio de Star Wars ya lo muestra en varias versiones, desde juguetes hasta gorras, camisas y diversos artículos que ya puedes ir comprando previo al estreno de la novena cinta.

Ahora bien, si eres uno de los afortunados que estarán en la Comic Con de San Diego (del 18 al 21 de julio), seguro podrás ver un adelanto de estos nuevos elementos de la Primera Orden.

Todavía sin ser algo oficial, se espera que esta nueva entrega incluya nexos con el pasado, en especial con Kylo Ren.

Nuevo juego de El Señor de los Anillos

Siguiendo con otra gran saga, ahora pondremos los ojos en el Señor de los Anillos, que prepara un nuevo juego multiplataforma en línea gracias a Amazon.

Para ello, Amazon Game Studios ha hecho mancuerna con Leylou Technologies y Middle-earth Enterprises para desarrollar este título que no tiene nada que ver con su popular serie basada en El Señor de los Anillos, en específico la que está ambientada antes de los eventos de La Comunidad del Anillo, en la Segunda Era.

Sin embargo, hay que recordar que en 2007, hace ya 12 años, Standing Stone Games presentó “The Lord of the Rings Online”, pero se desconoce si son mundos que van a coexistir.

Nintendo Switch Lite no desplazará a Nintendo 3DS

Así se ven las versiones de Nintendo Switch Lite

Por si pensabas que ya viene siendo hora de jubilar la consola Nintendo 3DS y todas sus versiones, prepárate, porque Nintendo ha hecho saber que no le dará de baja mientras exista demanda de jugadores.

El rumor, de la desaparición del Nintendo 3DS se debe a que apenas el miércoles 10 de julio se presentó, de manera oficial, al nuevo miembro de la familia, el Nintendo Switch Lite.

Sin embargo, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, confirmó que no se le dará de baja tan fácilmente a las consolas 2DS, 3DS, New 3DS XL, por lo que simplemente crecerá la familia Nintendo, claro, esto siempre y cuando los jugadores sigan demandando juegos de todas las consolas que hay.

Después de todo, cómo terminar abruptamente con una consola que ha vendido más de 75 millones de unidades en los 8 años que lleva de vida.

Stadia, un streaming con restricciones

Google Stadia

Cuando se presentó Stadia, una plataforma de Google basada en la nube que te permite jugar en diferentes dispositivos de manera instantánea, todos soñamos precisamente con eso, conque estaríamos desde cualquier dispositivo para hacer un streaming y mostrarle al mundo nuestra forma de divertirnos.

Sin embargo, poco a poco Google ha ido desenmascarando, por así decir, sus verdaderos planes, y esos contemplan a que, por ahora, sólo puedas hacer streaming si tienes uno de los dispositivos Pixel, es decir, esta gama que te describiré a continuación: Pixel 3, Pixel 3a Pixel 3a XL y Pixel 3 XL.

Por ahora sólo queda esperar que llegue noviembre, mes en el que ya podremos tener acceso a Stadia y saber si realmente liberaron la opción de streaming para todos los dispositivos o si habrá que esperar un poquito más.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA