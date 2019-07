Zona Play: Un millón de personas invadirán el Área 51

A lo largo de la historia, mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que la famosa Área 51 sirva para guardar los secretos del contacto extraterrestre con la humanidad; sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos nunca ha informado nada al respecto.

Películas, series de televisión, libros, documentales, vídeos en YouTube y demás mercancía es lo que inunda a los fanáticos del fenómeno Ovni, que insisten en que ese lugar es más que una base aérea de Estados Unidos.

Así se ve la convocatoria para asistir al Área 51

Por ello, a través de Facebook, varias personas han creado un evento para asistir el próximo 20 de septiembre de este 2019 al Área 51 y, por fin, mostrarle al mundo que sí hay vida extraterrestre.

Hasta el momento ya se han registrado más de un millón de personas, claro, falta ver si realmente asistirán tantos y, por consiguiente, hay que poner mucha atención al seguimiento que hace la Fuerza Aérea, pues su portavoz Laura McAndrews, afirmó que las autoridades están al tanto de esta iniciativa.

El nombre de este evento o “asalto”, se denomina “Asaltar el Área 51, no pueden detenernos a todos”, claro, aunque en inglés puedes encontrarlo como “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” y esto es un juego de palabras, ya que se dice que estarán coordinados de tal manera que ninguna bala los podrá alcanzar, en caso de que ocurra un enfrentamiento.

FaceApp conoce tus datos personales

Las aplicaciones de filtros están de moda y hoy día, esas fotos editadas las podemos ver en todos lados, desde tu perfil de WhatsApp, hasta las que compartes en Facebook, Instagram, Twitter y cualquier red social que uses.

Sin embargo, pocos saben que hay aplicaciones que usan tu información personal, esto claro porque les das los permisos y accesos sin que te des cuenta.

Ese es el caso de FaceApp, una aplicación de 2017 pero que últimamente ha regresado con mucha fuerza.

Sí, es cierto, la aplicación es bastante divertida y te permite experimentar con tus fotos, pero toda cosa gratis tiene algo oscuro que pocos saben.

Si te das cuenta, al momento de abrir la aplicación tienes que aceptar ciertos términos y condiciones, además de darle acceso a tus galerías (de foto o vídeo), y es justo aquí en donde comienza la parte negativa.

Para comenzar, FacepApp funciona con un algoritmo informático y redes neuronales que escanean los rostros para posteriormente modificarlos. Es decir, están teniendo el patrón de tu rostro a la primera foto que te tomes.

Siguiendo con la parte que debes de tener en cuenta, las cláusulas de FaceApp establecen que tu, como usuario, otorgas una “licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin royalties, totalmente pagada y con licencia transferible, para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar los resultados obtenidos”. Aquí ya no suena tan bonito ¿verdad?

Por ello, no te estamos diciendo que dejes de usar las aplicaciones, sino que tengas conciencia y sepas lo que usas. Por cierto, nunca dejes de leer los términos y condiciones.

Huawei se inspira en Pixar

Con tanta película de Disney – Pixar en los últimos años, todos seguramente recordamos la famosa lamparita que es la insignia de la casa de animación.

Pues bueno, Huawei decidió inspirarse en esa lamparita para hacer un cortometraje en el que está promocionando el Huawei P30, el buque insignia de la marca china de telefonía celular.

El cortometraje, titulado “Modo nocturno”, aparecen varias lámparas escapando de una tienda, eso sí, perseguidos por un Huawei P30 en color rojo. Como era de esperarse, al final el smartphone logra capturarlas y todo gracias a su modo nocturno.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA