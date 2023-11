El viejo doblado @lopezobrador_



Primer acto: No entregaré la presidencia

de la APEC a un gobierno represor y espurio.



Segundo acto: me invitó Baiden, pero no asistiré



Tercer acto: asistiré pero no me tomaré la foto con Dina Boluarte



Cuarto acto: lo mandan a la cola… pic.twitter.com/Vxchv3qCtW