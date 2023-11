NUEVA YORK (EFE).— El líder del partido español de derecha Vox, Santiago Abascal, cree que España es en este momento “la puerta de la islamización de Europa, por su posición geográfica y por ser una de las principales víctimas de la inmigración masiva” en el continente.

Abascal hizo estas declaraciones en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, estrella del llamado “periodismo alternativo” de la derecha de su país, que se trasladó el fin de semana a España para documentar las movilizaciones contra la formación del nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez.

En una entrevista de media hora —con preguntas en inglés y respuestas en español— emitida ayer en la cuenta de Carlson en X (antes Twitter), Abascal arremete contra Sánchez, de quien afirma que “es el presidente más corrupto de la Historia de España” y “está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder; no tiene escrúpulos, no tiene principios, no cree en nada”.

“Es capaz hasta de vender a su madre”, llega a decir.

Añade que el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a España “en campo de pruebas del ‘wokismo’ (progresismo) más extremo, de agendas climáticas extremas y de leyes de género radicales”, pero carga especialmente contra la inmigración, a la que vincula con el aumento de delitos sexuales.

Según Abascal, las políticas del gobierno suponen “una llamada a la inmigración masiva ilegal, de países donde no hay respeto por la mujer, y que también está detrás de crímenes sexuales que no conocíamos ni éramos capaces de imaginar”, y cita “las violaciones grupales que se han multiplicado en España”.