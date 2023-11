ATLANTA (AP).— No se hicieron esperar las reacciones al deceso de Rosalynn Carter, ex primera dama de los Estados Unidos y humanitaria mundial. He aquí algunas:

El presidente estadounidense Joe Biden dijo que los Carter “trajeron gracia” a la Casa Blanca. “Él tenía una gran integridad y todavía la tiene. Y ella también”, declaró Biden a los periodistas cuando abordaba el Air Force One al abandonar Norfolk. “Dios los bendiga”.

Biden dijo que habló con la familia y le dijeron que Jimmy Carter estaba rodeado de sus hijos y nietos.

Posteriormente, la Casa Blanca emitió una declaración oficial conjunta del presidente y la primera dama Jill Biden diciendo que Rosalynn inspiró a la nación.

“Ella fue una defensora de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas; defensora de la salud mental y el bienestar de todas las personas; y una partidaria de los cuidadores de nuestros niños, seres queridos mayores y personas con discapacidades, a menudo invisibles y no compensados”, se lee en el comunicado.

El expresidente George W. Bush llamó a Rosalynn Carter una mujer de dignidad y fortaleza. “No hubo mayor defensora del presidente Carter y su sociedad estableció un maravilloso ejemplo de lealtad y fidelidad. Deja atrás un importante legado con su trabajo para desestigmatizar la salud mental (…)”.