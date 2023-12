El presidente de RSF en España, Alfonso Bauluz, hizo esta petición en la presentación del balance anual de la organización, en el que se constata un descenso del número de periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en el mundo, aunque aún no se ha podido comprobar cuántos de los profesionales asesinados en Gaza lo fueron por ser un objetivo militar de Israel o por ser periodistas.

“Durante la pausa de siete días demostramos que somos capaces de cumplir, y de hacerlo de forma ordenada”, dijo el diplomático sueco, que reiteró su llamamiento a un alto el fuego en el enclave y dijo que, como mínimo, hace falta que se abran nuevos pasos hacia la Franja, más allá del de Rafah (el único que no controla Israel).

“Quiero que se centren en cómo salvar vidas civiles. No que dejen de ir por Hamás, sino que tengan más cuidado”, apuntó el mandatario demócrata al término de un acto sobre los precios de los medicamentos.

Hamás Detenidos

Detienen a siete presuntos miembros de Hamás sospechosos de planear atentados en Europa.

Plan de atentados

Siete presuntos miembros del grupo islamista Hamás fueron detenidos ayer en Alemania, Dinamarca y Países Bajos bajo la sospecha de que preparaban atentados terroristas, según informaron ayer mismo las autoridades alemanas e israelíes.

Rechazo

En Jerusalén, el presidente de Israel se unió a las filas de funcionarios israelíes que se han pronunciado en contra de una solución de dos Estados tras la guerra en Gaza.

Dolor fresco

En una entrevista con The Associated Press ayer, Isaac Herzog afirmó que no es el momento para hablar de establecer un Estado palestino independiente cuando Israel aún tiene fresco el dolor por el ataque de Hamás del 7 de octubre.