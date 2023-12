CIUDAD DEL VATICANO.— El papa Francisco dedicó su catequesis de ayer a reflexionar sobre el primer nacimiento de la historia, inspirado por San Francisco de Asís en el pueblo italiano de Greccio en 1223.

En su Audiencia General Semanal, en el Aula Pablo VI, el Pontífice jesuita observó que el pobrecito de Asís no quiso realizar una preciosa obra de arte, sino suscitar, a través del pesebre, el asombro ante la extrema humildad de Dios, “ante las privaciones que sufrió, por amor a nosotros, en la pobre gruta de Belén”.

Yo he subrayado una palabra, el “asombro”, esto es importante, dijo.

Orígenes

“Hace 800 años, en la Navidad 1223, San Francisco realizó en Greccio el belén viviente”, recordó el Papa.

“Mientras en las casas y en muchos otros lugares se prepara o completa el pesebre, nos hace bien redescubrir sus orígenes. ¿Cuál ha sido la intención de San Francisco?”, se preguntó.

“Tomémosla de sus palabras: “Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió por las penurias en que se encontraba por falta de lo necesario para un niño recién nacido, cómo fue acostado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno”.

No es suficiente

“Si nosotros cristianos, miramos el pesebre como una cosa bonita, como una cosa histórica, también religiosa y rezamos, esto no es suficiente. Delante al Misterio de la Reencarnación del Verbo, delante del nacimiento de Jesús, se necesita este acercamiento religioso del asombro. Si yo, delante de los misterios no llego a este asombro, mi fe es simplemente superficial, una fe de informática. No olviden esto”, subrayó en su catequesis.

Francisco también destacó que una característica del belén nace como escuela de sobriedad.

“Hoy, el riesgo de perder lo que cuenta en la vida es grande y paradójicamente aumenta precisamente en Navidad, inmersos en un consumismo que corroe su sentido, el consumismo de Navidad”, apuntó.

Consumismo

El Papa señaló que está bien hacer regalos, pero el frenesí de hacer las compras, “eso atrae la atención a otro lugar, y no hay esa sobriedad de Navidad”.

“Miraremos el pesebre, ese asombro frente al pesebre. No hay espacio para el asombro, solo para organizar las fiestas y hacer las compras, está bien pero, ¿con qué espíritu lo hago?”.

“Y el nacimiento surge para reconducirnos a lo que realmente es importante: a Dios, que viene a habitar entre nosotros, por esto es importante mirar el pesebre, porque nos ayuda a entender lo que cuenta y también a las otras relaciones esenciales, como la familia, presente en Jesús, José y María, y los seres queridos, los pastores”, recalcó.

"Pero el belén de Greccio no sólo habla de sobriedad, que hace ver, sino también de alegría. Porque la alegría es una cosa diferente que la diversión. Divertirse no es malo si se hace por los buenos caminos, es una cosa humana. Pero la alegría es más profunda aún, más humana".

“La alegría es la raíz de un buen divertimento para Navidad.

“Pero, ¿de dónde procede esa extraordinaria alegría navideña? Ciertamente no de haber traído regalos a casa o de haber vivido suntuosas celebraciones. No, era la alegría que desborda del corazón cuando se toca con la propia mano la cercanía de Jesús, la ternura de Dios, que no deja solo, sino que con-suela. Cercanía, ternura y compasión, así son las 3 actitudes de Dios”.