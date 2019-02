Otra polémica por el bar “Mocambo”: pagó licencia de 2018

Hoy miércoles surgió nueva polémica por el bar “Mocambo”, cuya marquesina se desplomó el domingo con saldo de tres muertos y cinco lesionados hospitalizados.

El “Mocambo” se ubica en la calle 68 con 21, a una esquina del malecón, en Progreso.

El Ayuntamiento 2018-2021, que se inició el 1 de septiembre, boletinó el lunes que “Mocambo” trabajaba irregularmente, pues tenía una licencia de funcionamiento de 2017.

Sin embargo, hoy en internet se dio a conocer la imagen de una licencia de funcionamiento que tiene fecha del 11 de diciembre de 2018.

El documento dice que es para “El Mocambo”, con actividad de cantina.

Está firmada por el propio alcalde, Julián Zacarías Curi, y el tesorero municipal, Emilio Javier Góngora Ortegón.

También hoy se dio a conocer la foto del recibo 20084 de la Tesorería del Ayuntamiento de Progreso, que ampara el pago de $8,060 por la licencia de funcionamiento para Mocambo.

EL MISMO DÍA

El recibo está fechado el 11 de diciembre de 2018 y sello del Ayuntamiento con la misma fecha.

Ambos documentos se suman a la foto donde se observa a Zacarías Curi cortando el listón inaugural de la palapa construida en el techo de “Mocambo” en octubre de 2018, imagen que se comparte en internet a raíz del mortal derrumbe.

RÉPLICA

Hoy mismo, la Comuna de Progreso insistió en que “Mocambo” funcionaba irregularmente.

En un comunicado, admitió que la Dirección de Espectáculos emitió de manera preliminar una licencia con vigencia al 31 de diciembre de 2018.

Indicó que ese permiso se libró a raíz de que los responsables de “Mocambo” iniciaron el trámite de renovación de la licencia de funcionamiento para 2018.

Sin embargo, sostuvo, la licencia “en ningún momento fue entregada o liberada a los propietarios” de “Mocambo”.

“NUEVO REQUISITO”

Esa retención, añadió, se debe a que “Mocambo” no cumplió con entregar la anuencia de Protección Civil, “requisito implementado por esta administración como parte del proceso de renovación de licencias de esta clase de giros, en beneficio del público consumidor”.

En su boletín del lunes, el Ayuntamiento también informó que “Mocambo” no pasó la inspección de Protección Civil que se le hizo en noviembre, a petición de los mismos responsables del negocio que tramitaban el permiso de funcionamiento.

“La licencia de funcionamiento 2018 es de carácter único y se encuentra en poder del Ayuntamiento. En tal sentido, reiteramos enfáticamente que la licencia permaneció en resguardo en la Comuna y no se entregó a los propietarios del establecimiento porque no cumplieron con los requisitos que se les pidió. Por lo mismo, no se emitió ni se les entregó la correspondiente al 2019”, enfatizó la Comuna.

“Cualquier información distinta resulta ser inexacta y mal intencionada, y en nada abona al esclarecimiento de los hechos que… se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado”, indicó.

CRÍTICAS POR “MOCAMBO”

La nueva polémica se une a las críticas que en las redes sociales se hacen al Ayuntamiento porque toleró que “Mocambo” funcione e, incluso, el alcalde inauguró la palapa en octubre, cuando el negocio aún no tramitaba el permiso municipal.

Un mes después, el bar no pasó la revisión de protección civil, pero solo se le levantó un acta.

Al mes siguiente, en diciembre, la Comuna emitió el permiso, que, según dijo hoy, nunca entregó al responsable de “Mocambo”.

El propietario o arrendatario de “Mocambo” es el empresario meridano Carlos Baeza Manzanero, quien en internet es vinculado a la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.- Flor Estrella Santana