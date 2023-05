Obituarios: Lorenzo NÃºÃ±ez Zapata

MÉRIDA.- Después de breve dolencia y a la edad de 80 años, anteayer falleció en esta ciudad el señor Lorenzo Núñez Zapata, quien era cantante.

Nació en Mérida en el seno del matrimonio que formaron los señores Víctor Manuel Núñez Gruintal y Rosa Mercedes Zapata Carrillo.

El velorio fue en Capillas Señoriales, donde se ofició una misa de cuerpo presente y se dispuso la incineración en el complejo funerario El Fénix.

Las cenizas se depositarán en una cripta familiar de la iglesia de la Sagrada Familia (avenida Cupules con calle 62) el viernes 5 después de la misa de seis de la tarde.

Le sobreviven sus hermanos Víctor Manuel, María Eugenia, Fernando José y Victoria Augusta (Rosa Marcela ya falleció); hermanos políticos Yolanda Gallegos Morfin, Jorge Antonio Lechuga Andrade y Debbie Jo Proulx (Pedro Julián May Cruz y Alonso Hernández Barbachano ya fallecieron); sobrinos Núñez Gallegos, May Núñez, Lechuga Núñez, Núñez Proulx y Hernández Núñez; sobrinos nietos Núñez Abraham, Núñez Frahari, Alonzo Núñez, Estrella May, May López, Camino Lechuga, Lechuga Miranda, Lechuga Escalante, Núñez Ojeda, Núñez López y Hernández Cortés, primos y demás familiares.