Fallece el abogado Renán Solís Avilés

Hoy, a la edad de 95 años, falleció en esta ciudad el abogado Renán Solís Avilés, destacado profesional en la rama del Derecho y quien además fue legislador federal, presidente del Congreso del Estado, magistrado y ocupó diversos cargos en el servicio público.

Oriundo de Motul, en donde nació el 7 de junio de 1925, contrajo nupcias con María Beatriz Sánchez, con quien tuvo seis hijos: Beatriz Eugenia, Renán Ermilo, Lourdes Cecilia, Ermilo Alonso, Gabriela del Carmen y José Alejandro. Enviudó en septiembre de 2018.

Le sobreviven, además de sus hijos, sus hijos políticos José María Fernández Medina, Lía Yuliet Priego Sánchez, Gerardo Rivera Muñoz, Diana Yolanda Lara Cabrera, Raúl Ávila Sansores y Adriana Mayela Marrufo Tugores; nietos Osante Solís, Solís Priego, Rivera Solís, Solís Lara, Solís Estrada, Ávila Solís y Solís Marrufo; bisnietos Rivera Peniche, Mayen Solís y Rivera López, y demás familiares.

Trayectoria

En la administración estatal, el abogado Solís Avilés trabajó de 1970 a 1973 en la Dirección de Gobernación (antecesora de la Secretaría de Gobierno) y de 1982 a 1984 fue director de Asuntos Jurídicos.

Antes, de 1974 a 1975, fue diputado local por el Distrito 10 y fungió como presidente del Congreso del Estado.

En el Poder Judicial, fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia en la Sala Civil, para el período 1984-1988, cargo en el que permaneció hasta el año 1985. Fue diputado federal por el IV Distrito Electoral del Estado para el período 1985-1988 y formó parte de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En la administración federal, fue secretario arbitral de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 1976 –dependencia de reciente creación en ese entonces—, y delegado regional de la Procuraduría Federal del Consumidor en 1990.

Fundó en 1951 el despacho jurídico “Solís Avilés”, especializado en las materias laboral y penal, en funciones hasta la presente fecha. Además fue asesor jurídico de diversos sindicatos, entre ellos, el Sindicato Único de Empleados de Cordemex “Benito Juárez”; el Sindicato de Trabajadores de Hoteles de Yucatán; Sindicato de Trabajadores de la Compañía Embotelladora del Sureste, y Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección VI.

En el campo de las actividades profesionales y culturales, el extinto abogado fue gestor y organizador del Museo-Biblioteca “Felipe Carrillo Puerto” de la ciudad de Motul, en 1975; miembro del Instituto de Investigaciones Legislativas de la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 1987; miembro fundador de la Barra de Abogados de Yucatán; miembro fundador del Instituto del Derecho Electoral y Estudios Políticos de Yucatán, A. C.; miembro de la Asociación de Egresados de la Escuela Secundaria Agustín Vadillo Cicero “Purita Escalante de Cantillo” A. C.; asesor del Consejo de Administración de la Escuela Modelo, S. C. P., del año 2000 a la fecha, entre otros.

Además, fue catedrático de Derecho Laboral y Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico de Mérida, y Derecho Administrativo y Constitucional en la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de Yucatán.