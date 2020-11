Fallece Lucía Solís Grajales

Después de breve dolencia y a la edad de 72 años, ayer falleció en esta ciudad la señora Lucía Solís Grajales, originaria de Veracruz y radicada en esta capital desde su infancia.

Primera mujer taxista en Mérida, corredora de bienes raíces y comerciante, nació el 15 de noviembre de 1948. Fue la mayor de siete hijos del matrimonio formado por María Nieves Grajales May y Encarnación Solís Flota (ya fallecido).

Fue incinerada y sus cenizas quedarán temporalmente bajo resguardo familiar.

Hoy, a las 19 horas, se oficiará una misa de cenizas en la parroquia de San Sebastián. Habrá celebraciones eucarísticas por el sufragio de su alma en la misma iglesia en horarios por definir.

Le sobreviven su hijo Juan Carlos Góngora Solís, estimado compañero nuestro de labores; hija política Lesly del Carmen Uc May; hermanos Paula Isaura, Carmen, José Angel, Manuel de Atocha y María Guadalupe (Alicia murió en fechas recientes); hermanos políticos Ricardo Fernández Martín, Addy Rivero Marrufo y Francisco Javier Rivero González; nietos David Esteban y Carlos Rodrigo; tíos Antonio Can y Carmen Grajales May; Melchor Antonio Godoy, sobrinos y demás familiares, quienes reciben las condolencias de sus amistades, a las que asociamos cordialmente las nuestras.