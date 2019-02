Después de breve dolencia y a la edad de 76 años, anteayer falleció en esta ciudad el señor Luis Jorge Isaías Rivero Cervera, quien era subteniente retirado y jubilado de la CFE.

El cuerpo fue incinerado en Xoclán y las cenizas se depositarán en una cripta de la iglesia del Inmaculado Corazón de María (fraccionamiento Brisas) hoy después de la misa de 6 p.m.

Le sobreviven su viuda Martha del Carmen Cabrera Pérez; hijos Jorge Fernando, César Alberto, Claudia Patricia de May, Daniel Arturo y Martha Eunice de Peralta; hijos políticos Rosalinda Malpica Silva, Edgar Alberto May Matos, Genoveva Isabel Medina Canul y José Delio Peralta Ucán; hermanos Lázaro Teodomiro, César Jacinto, Manuel de Jesús Andrés y Rosa María Benigna viuda de Cruz; hermanos políticos Agustín Cabrera Pérez, Elsy Heredia viuda de Rivero y Odilia Cruz de Rivero; madre política María Trinidad Pérez Padilla; nietos Rivero Pech, Rivero Malpica y May Rivero; sobrinos Rivero Heredia, Cruz Rivero, Rivero Cruz y Rivero Moncalean, y demás familiares.