Obituario: María Isabel Ayuso Rodríguez

De manera repentina, a la edad de 81 años, anteayer en esta ciudad falleció la señora María Isabel Ayuso Rodríguez, quien se dedicaba a los labores del hogar.

Nacida Maxcanú , fue hija de los esposos Mauricio Ayuso Zapata y Martina Rodríguez Canul. El 8 de mayo de 1960 contrajo matrimonio con el señor Ángel Belisario May Sánchez, con quien tuvo cuatro hijos: Carmen Isabel, Sergio Antonio, Pedro Alberto y José Ariel.

El cuerpo fue velado en la funeraria Latinoamérica y posteriormente cremado.

Además de su viudo e hijos, le sobreviven sus nietos Daniel Armando y José Guillermo Güémez May; Reyna Isabel y Guadalupe del Rocío May Domínguez; y Lucía Marlene May Aguiar; bisnietos Anyery Gricell y Sergio Alexander Pech May, y Matías Armando Güémez Echeverría y demás familiares, quienes reciben las condolencias de sus amistades.