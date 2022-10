Yeusvi Flores: El cubrebocas… ¿lo sigo usando?

Pareciera que con los nuevos lineamientos para el uso del cubrebocas deberíamos ver la ciudad plagada de sonrisas visibles; sin embargo, es notoria la cantidad de gente que ha decidido mantener su uso y, aunque esto pudiera ser controversial, en realidad se trata de una evaluación única y personal de los riesgos y beneficios.

Si bien las vacunas nos han provisto de inmunidad, no podemos dejar pasar por alto que existen personas no vacunadas y personas con deficiencias importantes del sistema inmune. Dichas personas también denominadas inmunocomprometidas son desde luego más susceptibles a enfermarse, motivo principal para que en los hospitales y consultorios aún se solicite el uso de las mascarillas.

Ahora bien, si tu sistema inmune trabaja de maravilla, has sido vacunado o has padecido Covid, la protección que recibes al usar tu cubrebocas en lugares al aire libre no es mayor a que si no lo usaras. Distinto es el escenario en un lugar cerrado, puesto que, si existe aglomeración, las probabilidades de que alguien infectado esté presente desde luego se incrementan.

Doctora, entonces, ¿debo seguir usando la mascarilla? De entrada, déjame decirte que la decisión del uso de éste es personal. A manera de ejemplo te pongo a pensar: si alguien estuviera fumando, ¿el olor y el sabor de los cigarrillos llenarían rápidamente el aire? Si es así, también lo haría el virus, ante lo cual sería inteligente llevar una mascarilla. Si no, es poco probable que te infectes y, siendo realistas, la mayoría de los comercios permanecen con buenas prácticas de sana distancia.

Es una situación de análisis personal y sobre todo de sentirnos cómodos, pero en general si el espacio se encuentra bien ventilado las probabilidades de contagio, de cualquier enfermedad que se propague a través del aire, son muy bajas.

¿Qué pasa en el transporte público o en los aviones? Por simple lógica éstos son lugares extremadamente concurridos por un sinnúmero de personas de las cuales desconocemos si están o no vacunadas, por lo que, a título personal, lo usaría sin dudarlo.

Si para ti quitarte el cubrebocas significa andar desnudo, ofrezco una alternativa diferente: así como progresamos de mascarillas de tela a unas con mayor protección como las KN95, invirtamos el proceso y pasemos de estos cubrebocas superprotectores a los de tela.

Lo más importante es que, al igual que en la pandemia, cada uno responda a su ritmo, anteponiendo su propio cuidado, cumpliendo las reglamentaciones vigentes y nunca olvidando que, como sociedad, también le debemos un respeto a los otros. No perdamos la buena costumbre de notificar a las personas en caso de dar positivos.

Facebook, YouTube, Instagram y Twitter @DraYeusviFlores. Página web www.drayeus.com drayeusviflores@gmail.com