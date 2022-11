La hipertensión pulmonar, tema de un Protocolo

En los últimos años, la especialidad de pediatría ha tenido importantes avances en México y uno de los más recientes es el haber sido considerada para integrar el nuevo Protocolo para homologar el tratamiento a pacientes con hipertensión arterial pulmonar en el país.

“Con este nuevo algoritmo México se coloca en un lugar importante de la medicina pediátrica en toda Latinoamérica, ya que es primera vez que se cuenta con un algoritmo terapeútico que dé un diagnóstico, recomendaciones y seguimientos para niños con hipertensión arterial pulmonar”, afirma el doctor Humberto García Aguilar, especialista en Cardiología Pediátrica, adscrito a la Clínica de Hipertensión Pulmonar del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del Issste, con sede en Ciudad de México.

“Especialistas de la capital, Guadalajara, Querétaro y otras partes del país nos unimos con un mismo fin: contribuir a la salud de los niños que sufren esta enfermedad”, detalla.

“Un niño que no se diagnostica o no se trata a tiempo por hipertensión arterial pulmonar se muere al año, mientras que un adulto que no recibe el tratamiento fallece a los tres años, lo que significa que la enfermedad tiene un impacto mayor en los infantes”, declara.

“A los pediatras que tratamos estos casos en nuestros consultorios nos da gusto ver cómo nuestras intervenciones farmacológicas y clínicas ayudan a regresar al niño a la escuela, a dejar la silla de ruedas, dejar el oxígeno y tener pacientes felices, que es lo más importante”, confiesa el pediatra, que recientemente estuvo en Mérida para la presentación del Protocolo a médicos radicados en Yucatán.

“Hay que aclarar que la hipertensión arterial pulmonar no es una enfermedad terminal, muchas veces los tratan (a los pacientes) como si estuviesen destinados a una muerte inminente. Si se les aplican a tiempo los tratamientos adecuados podemos darles a estos pequeños un tiempo y calidad de vida adecuados, pero sobre todo esperanza de que se consiga una cura definitiva”.

Como especialista en Cardiología Pediátrica, García Aguilar sabe que en la población infantil la cardiopatía congénita es la primera dolencia que se detecta al nacer: en ocho de cada 100 niños.

“Muchas veces al paciente se le diagnostica cardiopatía congénita durante una consulta en el sistema de salud pública, pero el tratamiento es lento, más durante la pandemia, complicando el caso y llevándolo a una hipertensión pulmonar”, explica.

Otras enfermedades que al complicarse pueden llevar a la hipertensión arterial pulmonar son los males del hígado, el VIH y los problemas reumatológicos. “De esta manera vamos sumando otras enfermedades que tienen como blanco el pulmón”.

De baja incidencia

Al ahondar sobre el tema, el doctor García Aguilar explica que la hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica son enfermedades poco conocidas porque su incidencia es baja. “Incluso antes se decía que eran males raros, porque afectan a poblaciones muy específicas o en números muy reducidos de la población”.

Por ejemplo, entre los casos de hipertensión pulmonar del Grupo 1 hay un subgrupo de población que tiene la enfermedad ideopática y no se sabe por qué aparece. Este subgrupo, en adultos, se presenta en ocho personas por cada millón de habitantes, y en los niños es un caso por millón.

“Si lo comparamos con la diabetes, los números son casi imperceptibles. Esa baja incidencia hace que los casos de hipertensión arterial pulmonar no se tomen en cuenta, como sí se hace con los enfermos de diabetes, cáncer de mama, etcétera”.

“Eso ocasiona que el médico no se actualice ante la posibilidad de que su paciente tenga algunos de los síntomas específicos, como es el caso de la fatiga y la falta de aire, pues antes de pensar en una hipertensión pulmonar le vienen a la mente obesidad, falta de ejercicio y mil cosas más”.

“Con este nuevo Protocolo o algoritmo el especialista tiene más fresca la información y no se retrasa el diagnóstico y tratamiento a los enfermos”, asegura el doctor García Aguilar.

Antes de este algoritmo, como así se le conoce al Protocolo entre los especialistas, se trataba a los pacientes con Guías de Práctica Clínica, un documento que se genera en el sistema de salud federal, básicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“El problema de la Guía de Práctica Clínica es que ya no estaba vigente, pues fue elaborada en 2011 y en 11 años no había tenido una sola actualización. Obviamente, para la velocidad en que se desarrollan ahora los diagnósticos y nuevos tratamientos, eso ya era mucho tiempo”, apunta.

Otro de los problemas que ya ocasionaba la antigua Guía es que sus recomendaciones e información internacional no aplicaban en su momento al Sistema de Salud Mexicano, con fármacos que incluso ya están contraindicados o no existían en el país. “De ahí que exista una discrepancia importante en un documento que se crea como una guía que el médico tiene que cumplir y aplicar a su práctica cotidiana, pero que es discordante con el acceso a los tratamientos del país, lo que incluso puede generar un conflicto de tipo legal, cuando el paciente exige que se lo apliquen y en su país no existen las condiciones para que así sea”.

“Esos motivos hicieron que un grupo de médicos creáramos el algoritmo terapéutico de Hipertensión Arterial Pulmonar, siendo importante destacar que es la primera vez que se toma en cuenta a la población infantil, porque la Guía anterior solo consideraba a los adultos”, aclara.

“Este nuevo algoritmo está elaborado por un grupo de expertos mexicanos en Hipertensión Pulmonar, tanto en adultos como niños, que todos los días vemos y tratamos, con recomendaciones accesibles y tratamientos recomendados”, detalla.

Fases

El especialista recalca que este nuevo algoritmo, primero en su tipo en toda América Latina, tiene la intención de guiar al médico en cuatro fases importantes: diagnóstico, intervención, tratamiento y obtención de los insumos necesarios para la atención del paciente.

“Con la inclusión de médicos de todos los niveles que tratan al paciente con hipertensión pulmonar, los especialistas mexicanos somos ejemplo para los colegas de otros países de América Latina, siendo un parteaguas para otras especialidades”, reconoce el entrevistado.

Finalmente, exhorta a estar alerta a ciertos síntomas que pudiesen ser aviso de hipertensión arterial pulmonar, como fatiga al subir escaleras, sensación de ahogo al hacer poco esfuerzo, e incluso desmayarse por un esfuerzo mínimo; lo que hace que se confunda con asma, ayuno, larga exposición al Sol o secuelas de Covid-19.

“Lo anterior es fácil detectarse con una electrocardiografía y una prueba de esfuerzo físico. Prevenir y detectar a tiempo puede evitar complicaciones en caso de padecer hipertensión arterial pulmonar”, concluye.— Renata Marrufo Montañez