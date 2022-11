La sordera en el recién nacido

Hoy 28 de noviembre se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas, cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar sobre las necesidades particulares de las personas sordas y la importancia de crear programas que permitan su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad actual.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán exhorta a madres y padres de familia a estar pendientes de los signos de alarma que pudieran indicar algún problema en la audición en el bebé, ya que la edad en que se presenta la discapacidad auditiva y su detección temprana podrían ser determinantes en el desarrollo del lenguaje.

De esta forma, es muy importante acudir puntalmente a las citas médicas que se otorgan en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) a los bebés, ya que la sordera es una de las anormalidades congénitas más comunes del recién nacido y en algunos casos, no presentan signos hasta los dos años de edad aproximadamente, explicó la especialista en Pediatría, Geltsy Del Carmen Sosa Ballina.

Los signos de sordera que puede presentar un bebé, son: que sea demasiado tranquilo, no se altere ante ruidos inesperados, no se calme escuchando la voz de su madre o padre, no gire la cabeza cuando se le habla o busque con la mirada a quien le habla y que no emita sonidos para llamar la atención.

La sordera puede presentarse si la madre ingiere medicamentos ototóxicos (que dañan el oído) o contrae enfermedades como rubeola o toxoplasma.

Sosa Ballina indicó que en la infancia, las principales causas se deben a enfermedades como la meningitis, encefalitis, escarlatina, paperas, sarampión u otitis.

Recomendación

La detección precoz de la sordera es fundamental para una intervención temprana y eficiente, recomiendan los médicos.