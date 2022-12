Protege tu piel de la resequedad

Durante la temporada invernal, la piel puede sufrir afectaciones que llegarían a ser severas, pues la resequedad predispone a eccema de manos y dermatitis por contacto con enrojecimiento, descamación e incluso fisuras a causa de la comezón y el rascado intenso.

Por esta razón es importante mantener humectada la piel en esta temporada, incluyendo en lugares como Yucatán, donde, si bien las temperaturas no bajan mucho, el hecho de no haber frío no significa que la piel no necesite humectarse.

La doctora Rossana Janina Llergo Valdez, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), explica que durante la época de frío la piel tiene mayor resequedad, algo que en dermatología se conoce como xerosis y que se observa sobre todo en bebés, niños y adultos mayores.

La xerosis afecta particularmente a aquéllos que tienen enfermedades inflamatorias que conllevan una resequedad importante, como son los atópicos, es decir, la población con dermatitis atópica, la cual predomina en los niños, siendo el de alrededor de los cinco años el grupo con mayor problema de dermatitis atópica. Esta enfermedad se exacerba en invierno.

La psoriasis, otra enfermedad inflamatoria crónica, igualmente aumenta con el frío, pues la resequedad en la piel favorece la aparición de los brotes.

En el caso de la población en general, puede sufrir de eccema de manos y dermatitis por contacto, ya que la comezón y el rascado intenso ocasionarían fisuras en la piel, aunado a enrojecimiento y descamación.

La experta asegura que dichos padecimientos se presentan de manera frecuente y por ello es necesario extremar medidas en la época invernal. En los lugares donde el frío es intenso se deben usar guantes y procurar el cuidado de la piel, lo que va desde la limpieza —con el uso de productos dermatológicos que sean suaves y tengan propiedades humectantes, ya sea en barra o líquidos—, la aplicación de cremas humectantes —para evitar la resequedad en la piel y la re-aplicación de ésta de dos a tres veces al día, según la necesidad individual— y el uso de protector solar a diario.

Estas tres recomendaciones son las más importantes, subraya la presidenta de la FMD, quien añade que el protector solar debe usarse todo el año, aun cuando no hay tanto Sol o esté nublado, ya que el efecto de la radiación ultravioleta sigue presente, e incluso se debe usar aun estando en interiores, pues la luz que penetra por las ventanas tiene también radiación ultravioleta de tipo A, que es la causa manchas y envejecimiento prematuro.

Las personas que tienen pieles más sensibles o atópicas son más reactivas a cuerpos extraños o agentes químicos que pueden irritar la piel, por lo que en la temporada invernal deben extremar medidas, y la población en general debe tener mayor cuidado en la humectación de la dermis.

En ambientes en los que hay mucha humedad, como es el caso de Yucatán, hay una mayor sudoración, que cuando se usan zapatos cerrados afecta la zona de los pies, particularmente susceptibles al desarrollo de infecciones micóticas (por hongos).

Resalta que el hecho de no presentar o no tener tanto frío no significa que la piel no necesita crema, “se necesita toda la vida y es parte de mejorar los hábitos de cuidado de la piel”.

La doctora Rossana Janina Llergo remarca la importancia de no automedicarse cuando aparece un problema en la piel ni recurrir a remedios caseros, pues solo retrasan el diagnóstico y muchas veces exacerban el problema. “Lo ideal es acudir al dermatólogo si se presenta un problema en la piel, no se debe pensar que no es de gravedad, sino acudir a una revisión para atender el padecimiento en una etapa temprana, a fin de que el pronóstico sea mucho más favorable”, finaliza.— IRIS CEBALLOS ALVARADO