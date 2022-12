Hallazgo químico contra el Covid-19

LONDRES (EFE).— Científicos de la Universidad de Cambridge identificaron una medicina utilizada para dolencias del hígado que puede prevenir la infección del Covid-19 y proteger contra futuras variantes del virus, según un estudio que publicó ayer la revista “Nature”.

El ácido ursodesoxicólico, utilizado para tratar o evitar diversas dolencias biliares, regula el receptor ACE2, que facilita la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células y puede reducir la infección, según pruebas realizadas con organoides y tejidos animales y humanos.

Modular los receptores virales podría “complementar la vacunación” y resultar adecuado para tratar el Covid en determinados grupos vulnerables, de acuerdo con la publicación científica.

Noticias Relacionadas China suaviza medidas contra el Covid

Dado que la sustancia regula las células humanas, en lugar de dirigirse contra el virus, su administración puede contribuir a proteger al organismo de variantes que puedan emerger en el futuro, destacaron los investigadores en un comunicado de la universidad.

Un refuerzo adicional a las vacunas antiCovid

“Las vacunas nos protegen impulsando nuestro sistema inmune para que pueda reconocer el virus y eliminarlo, o al menos debilitarlo”, describió el autor principal del trabajo, Fotios Sampaziotis.

“Pero las vacunas no funcionan para todo el mundo. Por ejemplo, no tienen altos márgenes de funcionalidad en pacientes con un sistema inmune debilitado, y no todo el mundo tiene acceso a ellas. Además, el virus puede mutar hacia nuevas variantes resistentes a las vacunas”, alertó el científico.

Sampaziotis y su equipo han investigado “vías alternativas” para generar una protección contra el Covid-9 y han encontrado “una manera de cerrarle la puerta al virus, evitando que entre en las células y protegiendo de la infección”.