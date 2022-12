Identificarían el mal de Alzheimer aun sin síntomas

MADRID (EFE).— Un nuevo análisis de sangre puede detectar proteínas “tóxicas” años antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, según estudio publicado en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Liderado por la Universidad de Washington, el trabajo constata que la prueba —aún en ensayo— podría ayudar a identificar a individuos en riesgo o que ya comienzan a presentar la enfermedad, lo que permitiría el efectivo desarrollo de tratamientos tempranos.

Hoy en día, por lo general, los pacientes reciben el diagnóstico solo después de presentar signos conocidos de la enfermedad, como la pérdida de memoria, se recuerda en un comunicado de la Universidad de Washington, que añade que en esa etapa las mejores opciones de atención se limitan a ralentizar la progresión de los síntomas.

Pero la nueva investigación demuestra que las “semillas” del mal de Alzheimer “se plantan” años antes —incluso décadas— de que aparezcan los trastornos cognitivos que hacen posible el diagnóstico.

¿Cómo identificar temprano el Alzheimer?

Estas “semillas” son proteínas beta amiloides que se pliegan mal y se agrupan formando pequeños agregados llamados oligómeros. Con el tiempo, a través de un proceso que los científicos aún intentan comprender, se cree que esos oligómeros “tóxicos” de beta amiloides se convierten en alzhéimer.

Los investigadores aplicaron la prueba —conocida por el acrónimo de SOBA— en muestras de sangre de 310 individuos que previamente las habían facilitado, al igual que algunos de sus historiales médicos para la investigación del mal.

En el momento en que se tomaron las muestras, los individuos estaban registrados:

Sin signos de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo leve. Enfermedad de Alzheimer u otra forma de demencia.

SOBA detectó oligómeros en la sangre de individuos con deterioro cognitivo leve y alzhéimer de “moderado” a “grave”. En 53 casos, el diagnóstico se verificó mediante una autopsia. Las muestras de sangre de 52 de ellos contenían oligómeros tóxicos.

SOBA también halló oligómeros en integrantes del grupo control que, según los registros, desarrollaron un deterioro cognitivo leve de manera posterior.

“Lo que médicos e investigadores querían era una prueba diagnóstica fiable del alzhéimer, no solo una que confirmara el diagnóstico, sino que también detectara signos de la enfermedad antes de que se produjera el deterioro cognitivo”, afirma la autora Valerie Daggett.

“Lo que demostramos aquí es que SOBA puede ser la base de una prueba de este tipo”.

¿Cómo funciona SOBA?

Cuando las proteínas beta amiloides mal plegadas empiezan a agruparse en oligómeros forman una estructura conocida como lámina alfa; estas láminas tienden a unirse a otras similares.

El núcleo de SOBA es una lámina alfa sintética que puede unirse a oligómeros en muestras de líquido cefalorraquídeo o sangre.

Se utilizan métodos estandarizados para confirmar que los oligómeros unidos a la superficie de la prueba están formados por proteínas beta amiloides. La plataforma está diseñada para unirse selectivamente a oligómeros tóxicos, “que es como encontrar una aguja en un pajar”, según Daggett.

El equipo trabaja con científicos de AltPep, empresa biotecnológica derivada de la Universidad de Washington, para convertir a SOBA en una prueba de diagnóstico de los oligómeros.

El estudio demostró que SOBA podría modificarse fácilmente para detectar oligómeros tóxicos de otro tipo de proteínas asociadas al párkinson y a la demencia.