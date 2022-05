Viruela del mono: ¿Quiénes están en riesgo y protegidos del virus en México?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que tiene informes de 257 casos confirmados y 120 casos sospechosos de viruela del mono en 23 naciones del mundo.

Apenas el sábado 28 de mayo se confirmó el primer caso de un paciente con el virus en América Latina, en Argentina, y horas más tarde, las autoridades de Salud en México también reportaron un paciente infectado en la República mexicana.

Ante este panorama, surgen inquietudes entre la población sobre la viruela símica, mal vírico extremadamente raro similar a la viruela, pero considerada menos grave por la OMS, si se podría convertir en otra pandemia, con el Covid-19, y quiénes están en riesgo y/o protegidos.

Diferencias entre la viruela del mono y la conocida, la humana

Como Grupo Megamedia dio a conocer, por medio de su cuenta de Twitter, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, corroboró la detección del primer enfermo de la viruela del mono en México, un caso importado.

Y a pesar de que el funcionario federal afirmó que la posibilidad de contagio es baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, la preocupación de la población mexicana no es en balde después de cómo se abordó la pandemia de coronavirus.

El doctor López-Gatell dijo que la viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo, y a diferencia de viruela humana, la primera provoca que los ganglios linfáticos se inflamen a diferencia de la primera.

¿Quiénes están en riesgo por la viruela del mono?

A pesar de que el peligro es igual para toda la población, los pros y contras para contraer la viruela del mono radicaría en la intensidad de los síntomas que desencadena el virus.

De acuerdo con una publicación en "The New York Times", estarían más expuestos al virus los bebés de menos de seis meses y los adultos mayores, a pesar de que datos de la OMS demuestra que el primer grupo aún no es infectado por el actual brote.

En el caso de los adultos mayores, su vulnerabilidad a la viruela símica u otros virus está íntimamente ligado a la fortaleza de su sistema autoinmune, deprimido a causa de la edad.

¿Quién está protegido contra la viruela del mono?

En la otra cara de la moneda, paradójicamente los que están más protegidos contra el brote de este virus son las personas mayores que fueron vacunadas contra la viruela que todavía tendrían cierta inmunidad, según el reporte del medio estadounidense.

Pero de manera general, como en todas las amenazas clínicas, los niños y adultos saludables no enferman de gravedad, incluso si contrajeran la viruela del mono, lo que podría ser un bálsamo luego de la desigual lucha en contra del Covid-19.

¿Cuál es la clave de la inmunidad ante la viruela del mono?

Los investigadores que ofrecieron sus opiniones a la publicación de "The New York Times" destacaron que es muy factible que la mayoría de los niños y adultos con sistemas inmunitarios sanos esquiven cualquier enfermedad grave, incluyendo la viruela del mono.

Y advirtieron que aun contra los riesgos que encarnan los adultos mayores, el grupo más propenso a caer frente a la viruela símica, la protección que les dio la vacuna contra la viruela común que les aplicaron hace décadas los brinda un escudo.

Los adultos mayores vacunados podrían infectarse, pero es probable que escapen con síntomas leves, gracias al biológico que se les suministró hace cinco décadas, aunque la durabilidad de la protección es variable de una persona a otra.