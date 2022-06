Nueva ola de Covid, ¿cuáles son los lugares con más riesgo de contagio?

En las últimas semanas, el número de contagios diarios por Covid en México y en Yucatán en particular, muestran una clara tendencia al ascenso de casos.

Es lo que algunos especialistas califican como la quinta ola de la pandemia, reflejo del regreso, primero paulatino y después acelerado, de la población a sus actividades cotidianas, confiados en el proceso de vacunación y los posteriores refuerzos.

Y a pesar de que aún se respetan algunos de los protocolos de prevención contra el cononavirus, hay sitios que de acuerdo con dos decenas de expertos en salud pública, epidemiología y enfermedades infecciosas convocados por la Asociación Médica de Texas son de riesgo para contraer la enfermedad.

Hasta hoy, el incremento de casos de la quinta ola de COVID en México (por subvariantes ómicron) no ha causado mayor mortalidad. pic.twitter.com/zW0lDDpa5b — Alejandro Macias (@doctormacias) June 7, 2022

¿Cuáles son los lugares donde hay más peligro de contagio de Covid?

La relación que elaboraron los especialistas está íntimamente relacionada con los sitios, actividades u ocupaciones que realizan las personas.

También tiene una vinculación si hay mucha gente o poca en función de la capacidad del lugar al que se acude o frecuenta, y si la ventilación es adecuada o si las personas hablan, gritan, cantan o se mantienen en silencio.

Y sí, en efecto, además se mide en relación con el uso del tapabocas o mascarilla adecuados, la distancia social recomendada de dos metros y el tiempo de permanencia en los espacios y si están cerrados o al aire libre.

El ranking de riesgo alto según los expertos

En primer lugar los científicos consideran que aunque el evento sea al aire libre, acudir a una fiesta, un concierto, una marcha de protesta o cualquier reunión masiva se convierte en un ambiente preponderante para la propagación del mortal virus.

Los bares y restaurantes cerrados, los cines, y las reuniones familiares fuera del círculo íntimo donde no se respeta el protocolo, las iglesias y los gimnasios están catalogados como sitios de alto riesgo para contagiarse en esta quinta ola.

Los expertos hacen énfasis en que los festejos de las familias y los amigos en algunos casos suelen ser peor aún que acudir a un hospital o viajar en un transporte colectivo donde no se respete el límite del cupo o el uso de cubrebocas.

Conoce los lugares con Alto, Medio y Bajo riesgo para el contagio del #Covid19 con el Semáforo de la prevención.

¡Juntos ganamos la batalla al Covid-19! pic.twitter.com/PL3bE8V2Hi — MinAlimenVen (@MinAlimenVen) June 9, 2022

Los espacios con un peligro moderado alto de infección

Los supermercados y los bancos están entre los lugares que se prevén de riesgo medio para contraer Covid, pero siempre en función de la cantidad de gente y del tiempo que se permanezca en el interior.

Al igual que asistir a una boda o un funeral, viajar en avión y abrazar o dar un apretón de manos a alguna persona, aún cuando antes o después se laven perfectamente las manos.

Los encuentros a puertas cerradas son focos altamente propagadores si se reúnen más de cinco o seis personas que no conviven, por un tiempo prolongado y donde no hay buena ventilación es potencial de infección, y más si no utilizan mascarillas ni se guarda la distancia recomendada.

¿Dónde hay riesgo moderado y bajo de contraer el Covid?

Según los resultados del análisis de los especialistas que reunió la Asociación Médica de Texas, implica un menor riesgo ir a la playa, acudir a la escuela o al trabajo, con las medidas sanitarias pertinentes ya establecidas, y siempre u cuando la ventilación sea la ideal, o caminar o pasear por no más de dos horas en un parque o la calle.

Contrario a lo que se cree, los hospitales afirman los expertos, no son los lugares de más peligro de contagio, porque hay la confianza en que el personal médico y administrativo, y los pacientes cumplen adecuadamente con los protocolos sanitarios.

Es escasa la inseguridad de contagiarse de Covid por ejemplo si se toca u abre un documento que llegó por correo, comprar comida para llevar o realizar ejercicio al aire libre, siempre u cuando no se tenga contacto con algunas otras personas, sobre todo si se cubre con una mascarilla.

En síntesis, el criterio para la clasificación de los riesgos obedece a si las actividades se efectúan en el interior o en el exterior; la proximidad con otras personas; el tiempo de exposición al virus; la posibilidad de seguir las prácticas de prevención (como el uso de mascarillas) y el riesgo de que una persona se contamine realizando la acción.