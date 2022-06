Yeusvi Flores: La familia es un pilar en donaciones sanguíneas

Anualmente se realizan en el IMSS 1.4 millones de cirugías, casi 4,000 al día, de las cuales, según estadísticas, una quinta parte requiere transfusiones sanguíneas.

El 50% de las donaciones de sangre procede de los familiares. La donación familiar de reposición es la principal fuente de obtención de sangre en México, con solo 3.8% de donación voluntaria; una de las tasas más bajas en Latinoamérica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se realizan aproximadamente 118.5 millones de donaciones de sangre, de las cuales el 40% se realiza en los países desarrollados donde vive el 16% de la población mundial. Las mujeres aportan el 33% de todas las donaciones.

Vale la pena recordar que la sangre no es producto fabricable, si bien contamos con medicamentos que nos ayuden a incrementar el volumen circulante y por lo tanto a aumentar la presión, los componentes sanguíneos son insustituibles.

Respecto a la donación de sangre en México, y de acuerdo con la “Revista Mexicana de Hematología”; anualmente se captan, en promedio, 1.830,000 unidades de sangre total, de las que 97% es fraccionada en componentes. La donación de sangre en los dos sistemas de seguridad social más grandes del país IMSS y SS representa casi 73% del total en México.

Los requisitos para donar son tener más de 18 años y menos de 65 años cumplidos, pesar más 50 kilos, no padecer enfermedad ni estar tomando algún medicamento siete días antes de donar (los diabéticos no deben administrarse insulina e hipertensos controlados pueden donar).

Asimismo, no haber consumido bebidas alcohólicas en tres días ni drogas en las últimas dos semanas, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses, no haber sido vacunado en los últimos 30 días. Los tatuajes y perforaciones deberán tener más de un año. En mujeres: no estar amamantando, no estar embarazada, no estar menstruando, y el último parto debe ser mayor a seis meses.

Durante el proceso de donación se extraen 450 mililitros de sangre que posteriormente serán divididos en hematíes, plasma y plaquetas, permitiendo así que una sola persona pueda brindar la oportunidad de vida a otras tres.

Como siempre la invitación de esta columna es a empatizar con nuestros semejantes, tomar la decisión y brindar de nuestro tiempo para acudir libremente y de manera altruista a convertirnos en héroes anónimos al ayudar a quienes silentes esperan nuestra ayuda y de manera secundaria a sus familias a quienes con dicha acción quitaremos un gran peso de encima.

