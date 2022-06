Mérida recibe al Congreso de Oftalmología

El uso de la nanotecnología en el tratamiento de enfermedades de la vista, como el uso de lentes de contacto que pueden tomar la presión intraocular o medicamentos que se liberan de manera gradual en los ojos, son parte de las innovaciones que se abordarán en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO) que se inicia hoy en Mérida.

El Congreso reunirá a unos 2,500 oftalmólogos del país, pero también del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, durante 5 días.

Así lo dio a conocer el doctor Jesús Jiménez Román, presidente de la SMO, quien manifiesta que la actividad promueve la actualización de los médicos oftalmólogos del país, a fin de que tengan la preparación para atender a los pacientes de la mejor manera ante cualquier enfermedad ocular.

Indica que desde hace 4 años que no se realizaba el Congreso, pues es bianual y hace dos años no se pudo efectuar por la pandemia. No obstante, enfatiza que durante este tiempo tuvieron actividades virtuales de capacitación y actualización con los socios.

Sobre las novedades que abordarán en el Congreso, apunta que una de estas será la nanotecnología en oftalmología, “la nueva frontera”, una ciencia que permite en la actualidad aplicaciones para diferentes enfermedades, y la oftalmología no es ajena a este desarrollo.

Jiménez Román añade que hay una aplicación en la que se puede, mediante esta tecnología, visualizar los tejidos intraoculares.

Otros asuntos que considera novedosos son los relacionados con la macrobiótica, “un tema de moda”, en el que se hablará de cómo la alimentación afecta a la salud visual, y el de la actualización en el manejo de las diferentes enfermedades oculares, es decir, la tecnología al servicio del oftalmólogo y los pacientes para el diagnóstico y el tratamiento de distintas dolencias.

Con relación a la tecnología, apunta que este es el año de la digitalización de la SMO, por lo que lanzarán una app para el servicio de los socios, y se tiene un proyecto de difusión a la población a 5 años para dar a conocer las enfermedades oculares más comunes en oftalmología y cobren más concientización sobre el tema.

Respecto a las enfermedades oculares que más afectan a la población, el especialista precisa que son la catarata, que es reversible; el glaucoma, que no es reversible, y la retinopatía diabética que afecta a un buen número de mexicanos, ya que como su nombre sugiere, se trata de un padecimiento que es consecuencia de padecer diabetes, una enfermedad de alto impacto en nuestro país.

Hay muchas otras enfermedades oculares, pero las citadas son las más frecuentes y también las causas más importantes de ceguera.

Jiménez Román resalta que para diagnosticar de manera temprana dichos padecimientos se debe acudir al oftalmólogo al menos una vez al año después de los 40 años, y después de los 60 años se debe hacer un seguimiento más frecuente, pues incrementa la posibilidad de tener esas enfermedades.

El XXXVI Congreso Mexicano de Oftalmología se desarrollará en el Centro Internacional de Negocios de Yucatán, y se mantendrán todas las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, y se contará con dispensadores de gel antibacterial.— IRIS CEBALLOS ALVARADO