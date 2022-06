El machismo, contra la salud

Se trata de un ejemplo clásico de cómo el machismo de los hombres pone a la salud en peligro: una nueva encuesta encuentra que muchos hombres estadounidenses creen que están más sanos que otros hombres, y no se molestan con las revisiones cada año, aunque un examen anual puede detectar los problemas de salud en sus primeras etapas, según publica “HealthDay News”.

La encuesta en línea de casi 900 hombres de Estados Unidos de a partir de 18 años fue realizada en mayo por The Harris Poll, a nombre de Orlando Health, encontró que 65% de ellos considera que están más sanos que los demás, y 33% cree que los exámenes de salud anuales son innecesarios.

“Aunque piense que está sano y no experimente ningún síntoma, puede haber problemas en desarrollo que con frecuencia no se notan y que también pueden amenazar la vida si no se controlan”, aseguró Thomas Kelley, especialista en medicina familiar de Orlando Health Physician Associates en un comunicado de prensa del sistema de salud.

“Entre estos se incluyen un aumento en la presión arterial, que puede ser una bomba de tiempo para el ataque cardíaco o el accidente cerebrovascular, además del cáncer de colon, que es uno de los cánceres más letales, y sin embargo más prevenibles, que existen”, añadió.

La encuesta también encontró que 38% de los participantes con frecuencia obtiene consejos de salud de las redes sociales, lo que puede ser riesgoso, incluso si se trata de fuentes reputadas.

El miedo es un importante motivo por el cual los hombres no van al médico, según Kelley: “Si usted es un hombre y hace tiempo que no va al médico, en realidad no sabe qué prever”.

“Una de las cosas importantes que hace que dé menos miedo es tener esa gran relación con un médico de atención primaria, y la mayoría de los hombres encuentra que el proceso es más fácil de lo que pensaban”, dijo Kelley.

“Se toma alrededor de media hora, y al final de la cita uno tiene un panorama general sobre su situación, de qué tiene un riesgo y qué debe hacer para la salud en el futuro”, agregó.

“Los hombres tienden a poner su salud en último lugar en la familia, y parece que incluso después de la de su perro o gato”, lamentó. “Pero para poder cuidar de los demás, primero hay que cuidar de uno mismo, y esto incluye hacer esa cita anual con el médico de atención primaria”.

“Es mucho más fácil ir al médico una vez al año para un chequeo de rutina y asegurase de que no está desarrollando diabetes, hipertensión o un problema del corazón, que encontrarse en la unidad de cuidados intensivos porque necesita una cirugía de derivación cardíaca porque no cuidó esas cosas”, añadió Kelley.