Donar órganos es regalar vidas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En el marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a fomentar la donación altruista, ya que en el país hay gran necesidad, sobre todo de riñones, hígados, corazones y córneas.

El doctor José Cruz Santiago, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del Instituto manifestó que “sin donante no hay trasplante”, por eso agradece a todas las personas y familias que generosamente han decidido donar órganos.

“Es muy importante compartir la decisión de ser donador altruista, si en algún momento lamentable llegase a fallecer alguno de nuestros familiares”, indicó. El especialista resaltó que el Instituto cuenta con personal capacitado, estándares de calidad a nivel mundial e infraestructura en sus Unidades Médicas de Alta Especialidad para realizar este tipo de procedimientos.

Entre los derechohabientes beneficiados con trasplantes están Fernando e Ignacio, de 64 y 65 años, respectivamente, quienes padecían cirrosis hepática con diversas complicaciones y recibieron una nueva oportunidad de vida al ser trasplantados.

Fernando relató que en 1977 sufrió un accidente automovilístico por el cual perdió mucha sangre y recibió transfusiones, pero debido a la falta de control de calidad en el manejo de hemoderivados, se contagió de hepatitis C. “Muchos años después se empezó a notar que el virus estaba destruyendo mi hígado y tras muchos intentos vine a dar al Instituto Mexicano del Seguro Social, esta gran institución en la cual me diagnosticaron que tenía que ser trasplantado”, compartió. Explicó que, en 2010, cuando la cirrosis hepática se encontraba en etapa terminal y su única opción era recibir un hígado nuevo, conoció al doctor José Cruz Santiago, quien no tardó mucho tiempo en encontrar la oportunidad del trasplante. El 28 de octubre de ese año recibió un nuevo hígado, “después del trasplante ya empecé a ser normal, con alimentación, medicación y estudios, pero me han dado calidad de vida”.

Por otra parte, el pasado 9 de mayo, Ignacio fue beneficiado con un trasplante de hígado en el Hospital de Especialidades de La Raza tras varios años de padecer una cirrosis que le provocaba vómito y diarreas de color negro, dolor y fatiga constante. “Me hicieron todo el protocolo de trasplante y resulté apto para llegar a ser trasplantado, por lo cual estoy muy agradecido de volver a nacer, porque son de las enfermedades que no sabe uno si al día siguiente vive o muere”, señaló.