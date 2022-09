Yeusvi Flores: “Grito”... pero no de dolor

Vamos armando la clásica cena mexicana: un buen pozole. Para preparar este rico platillo se requiere maíz, chile guajillo, ajo, orégano, sal, pimienta, limón, cebolla, rábano, romanita y tostadas; ricos ingredientes que al conjuntarse derivan en una de las comidas más características de nuestro querido México.

Si por otra parte nos decidimos por unos buenos chiles en nogada, necesitaremos entre otras cosas: chiles poblanos, carne molida, plátano macho, manzanas, cebolla, ajo, pasas, almendras, quesos, granada, piñones y mucho aceite.

Así que después de deleitarnos con estas delicias estaremos listos para dar un buen grito patrio; pero no ese que nos llena de orgullo como mexicanos, hago alusión a aquel grito de dolor cuando la gastritis y el reflujo hacen su aparición hasta hacernos pensar que estamos cerca de la muerte.

Las especias, las salsas, las grasas, los cítricos, las frituras o tostadas, la sal, los alimentos calientes, y el alcohol, son ingredientes ideales para la aparición de cuadros agudos e importantes de estas enfermedades; literalmente todos y cada uno de los ingredientes de la cena patria, son un detonante para irritar la mucosa gástrica.

Hoy en día la literatura científica calcula que 7 de cada 10 mexicanos padece gastritis y/o reflujo, padecimientos que pueden derivar en cáncer; y que 3 de cada 10 han sido víctimas de la bacteria “Helicobacter pylori”, causante de úlceras.

Este tipo de enfermedades se caracterizan por dolor urente o ardor en la boca del estómago y el cual suele empeorar con el estómago vacío, puede haber náuseas, pérdida del apetito, eructos frecuentes e inflamación.

Como pedir que nos privemos de estos manjares sería un sacrilegio, prefiero brindarte una serie de consejos que evitará que sufras y grites de dolor y no de orgullo. Trata de desayunar fruta y tener una comida ligera, calcula un espacio de 2 o 3 horas posteriores a la cena y no te acuestes de manera inmediata, tómate tu tiempo para comer, deléitate con los sabores, no abuses, come para saciarte y no como si no existiera un mañana, disminuye las botanas fritas y prefiere picar verduras y frutas, la cena ya tendrá suficiente grasa y lo más importante, mastica perfectamente todos los alimentos y consume bebidas no gasificadas mientras comes, de preferencia bebidas naturales como jamaica u horchata de manera abundante y acompañando cada bocado. Ahora sí, estás listo para dar un grito muy mexicano.

