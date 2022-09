Yeusvi Flores: Es una demencia de 24 horas

Coloquialmente conocida como la demencia de 24 horas, el alzhéimer es una demencia progresiva y lenta que afecta la función mental, incluida la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad para aprender.

Representa el 60% de las demencias y afecta característicamente a personas arriba de los 65 años, y se vuelve más habitual a medida que se envejece.

En el mundo, septiembre se conmemora como el Mes del alzhéimer con el objetivo de concienciar sobre esta demencia.

Se calcula que en México aproximadamente un millón 300 mil personas padecen la enfermedad de Alzhéimer.

Convencionalmente, se le atribuyen tres fases o etapas de deterioro que suelen traducirse en una escala de tiempo de diez años.

Enumero a continuación algunas características de cada una.

Primera fase

Algunos síntomas son la disminución de la autoestima, cierta confusión, torpeza, olvidos ocasionales, pérdida de vocabulario, confusiones espacio-temporales, dificultad en actividades mecánicas, y a veces, agitación y nerviosismo, entre otras.

Segunda fase

El paciente ignora gran parte del léxico, no comprende situaciones nuevas, no reconoce lugares y tiempos, camina cada vez más torpemente, no se vale por sí mismo para vestirse, comer, caminar y llevar al cabo actividades diarias, necesita una atención constante. En esta etapa la afectividad es el lazo que le une a la vida.

Tercera fase

No conoce ni reconoce, no habla, esta inconsciente gran parte del día, inmóvil, pasa mucho tiempo durmiendo, y tiene breves momentos de conciencia.

El diagnóstico de la enfermedad de Alzhéimer se basa en los síntomas y en los resultados de una exploración física, pruebas del estado mental, análisis de sangre y pruebas de diagnóstico por la imagen.

El tratamiento engloba estrategias para prolongar tanto como sea posible el funcionamiento personal e incluye fármacos para retrasar la progresión de la enfermedad.

El paciente con esta demencia requiere el apoyo constante de la familia, como bien comentamos, los lazos familiares son los que mantendrán a nuestros abuelos en las mejores condiciones para una vida plena y comprender que la dinámica familiar debe sostener sus necesidades es esencial para poder transitar una enfermedad que además de cuidado, requiere cariño y mucho amor.

