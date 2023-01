Â¿Para quÃ© sirve -realmente- el clonazepam? Â¿Es peligroso?

Luego de que en redes sociales surgiera la tendencia entre adolescentes de un nuevo reto viral que consiste en tomar clonazepam para, presuntamente, ver quién se duerme de último o resiste el efecto del medicamento; diversos especialistas han advertido sobre los efectos del mismo.

Especialistas en psiquiatría, citados por El Universal, advierten a los menores de edad que el uso de clonazepam debe ser bajo un estricto control médico, y en ciertas condiciones, y no como un medio para divertirse a través de los llamados retos virales de TikTok.

Y es que tras la intoxicación de al menos ocho adolescentes en Ciudad de México como consecuencia del citado reto viral, los especialistas advierten a los jóvenes que el hecho pudo terminar incluso en una tragedia, pues el medicamento provocaría indirectamente la muerte al no contar con la debida prescripción médica.

¿Para qué sirve el clonazepam?

De acuerdo con información de Medline Plus, el clonazepam es un mendicamento se utiliza solo o en combinación con otros para controlar ciertos tipos de convulsiones, pero también puede ser prescrito para tratar ciertos grados de ansiedad o ataques de pánico (ataques repentinos e inesperados de miedo extremo).

El clonazepam pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiacepinas y su acción consiste en reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro.

Su vía de administración es oral y debe tomarse según la dosis indicada por un médico especializado, pues su uso generalmente es en psiquiatría. De acuerdo con el portal, una vez que se comience con la administración de este medicamento, que no cura la ansiedad sino que sirve solo como medio de control, la persona deberá continuar con éste y es posible que se incremente la dosis o se convine con otras benzodiacepinas.

El clonazepam también sirve para tratar los síntomas de la acatisia (intranquilidad y necesidad de moverse constantemente) que puede producirse como un efecto secundario del tratamiento con medicamentos antipsicóticos (medicamentos para la enfermedad mental) y para tratar reacciones catatónicas agudas (estado en el que una persona no se mueve ni habla en absoluto, o se mueve o habla en forma anormal).

También puede utilizarse como un ansiolítico hipnótico, es decir, para sedar; o como un anticonvulsionante en neurología; o en anestesias para relajar los músculos; o estabilizador del ánimo para trastornos bipolares.

¿Qué efectos causa el clonazepam?

Entre los efectos secundarios que puede causar el consumo de clonazepam se encuentran:

Somnolencia.

Mareos.

Pérdida del equilibrio.

Problemas con la coordinación.

Dificultad para pensar o recordar.

Aumento en la producción de saliva.

Dolor muscular o de articulaciones.

Micción frecuente.

Visión borrosa.

Cambios en el deseo o capacidad sexual.

En algunos casos también se han presentado urticarias, inflamación en los ojos, rostro o labios; también dificultad para respirar o tragar, por lo que es necesario acudir al médico ante cualquier reacción secundaria del medicamento.

¿Es peligroso tomar clonazepam?

La doctora Marta Georgina Madrigal, jefa de servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); advierte que el clonazepam puede causar sedación y, en casos graves, quienes lo consumen en altas dosis podrían requerir ventilación asistida.

"Si no lo combinas con otros medicamentos no es tan grave. Sin embargo, cualquier medicamento pude ser riesgoso, una condición médica en una persona que no tenga buena tolerancia, si puede tener un tipo de gravedad", señala la especialista en entrevista con El Universal.

Para la misma, señala que el uso en menores de edad de este medicamento se da en casos de epilepsia o con síndrome de Lennox Gastaut que es una encefalopatía epiléptica de inicio en la infancia, pero en dosis pequeñas, de acuerdo al peso del paciente.

Por su parte, el doctor Guillermo Peñaloza, especialista en psiquiatría de los Servicios de Atención Psiquiátrica, de la Secretaría de Salud (SSa), señaló que puede causar "que tu conducta sea desinhibida, que puedas llegar a tener ciertas conductas inapropiadas; o si es una dosis mucho más alta llega a un efecto de sedación; y en más altas puede llegar hasta una encefalopatía, que es como un estado de confusión aguda. Y puede llegar a caer en una sedación tan profunda que pareciera un estado de coma".

El especialista detalla que en severas cantidades, el clonazepam "pueden poner a una persona en un estado de sedación tan profunda, en un estado de inhibición del sistema nervioso central que puede llegar a provocar división de los centros respiratorios, y eso directamente causar la muerte".

Al ser un medicamento controlado, cabe destacar que el clonazepam no es de fácil acceso, por lo que es necesario una receta médica (prescripción) para poder solicitarlo en una farmacia o centro de salud.