El trabajo ''engorda'': qué hacer para evitarlo

La actividad laboral suele ser una excusa frecuente cuando se habla de llevar una alimentación saludable, y es que muchas veces la gente que trabaja tiene que comer fuera de casa, lo cual limita un poco las posibilidades alimenticias, sin embargo, en ocasiones son las colaciones que se vuelven momentos de convivencia entre los compañeros lo que más perjudica a las personas, ya que se suele consumir productos altos en carbohidratos o ultraprocesados.

Hay varios enemigos de la alimentación saludable en el trabajo, pero es posible hacerles frente, manifiesta la licenciada en Nutrición Germaine Castañeda Zetina, quien resalta que uno de los enemigos número uno de la alimentación saludable en el ambiente laboral es la cooperacha, ya que usualmente se compran refrescos, papitas, galletas, o charritos.

Es común que al mediodía cada persona coopere con unos pesos para hacer la compra de esos productos, y es algo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, lo que hace difícil decir no, hay temor de negarse, porque la alimentación tiene que ver con las relaciones sociales.

Indica que una forma de solucionar eso es organizarse con los compañeros para llevar opciones más sanas, como fruta de la temporada, verduras, frutos secos, palomitas elaboradas con aire caliente (no en aceite), y así evitar los alimentos procesados y ultraprocesados.

“No es que nunca puedan comer papitas o galletas, pero no debe ser una costumbre de todos los días”, apunta.

Señala que las juntas también son un peligro, por el café y las galletitas, con el café no hay problema, pero igual se pueden ofrecer otras opciones como el té, para quien no le siente bien el café, y en el caso de las galletas, si no se quieren eliminar, se puede buscar opciones que tengan ingredientes más nutritivos.

Resalta que la industria alimenticia a partir de la norma del etiquetado busca dar muchas más opciones con ingredientes de mejor calidad, para evitar las etiquetas negativas.

¿Cómo afecta la presión del trabajo al peso?

La presión en el trabajo es otro enemigo, pues una falta de manejo adecuado del estrés y la ansiedad llevan a malas elecciones.

“Cuando una persona está ansiosa lo que se le antoja son galletas o frituras, que es lo que siente le calma un poco, pero en lugar de ello se pueden consumir frutas”.

Si se sabe que en el trabajo no hay opciones cerca para comprar fruta, se puede prever esto y llevar al trabajo una manzana, palomitas, cacahuates naturales y otros productos más saludables que como los citados, no se descomponen fácilmente.

Aunque en estos casos es importante ir a la raíz del problema y poner en práctica técnicas del manejo del estrés y la ansiedad.

El sedentarismo es otro enemigo de la buena salud, ya que la mayoría de los trabajos implican estar sentado frente al escritorio o manejando un vehículo, de manera que la actividad física es poca.

La recomendación es poner una alarma cada determinado tiempo para hacer estiramientos en el lugar o subir o bajar escaleras.

Germaine Castañeda afirma que los estiramientos, que a lo mejor puede sonar muy simple, es muy importante y ayuda al organismo, ya que estar sentado mucho tiempo, sobre todo si no se tiene una posición adecuada, suele ocasionar afectaciones, como dolor de espalda, por ejemplo. Aunque quizá no lo parezca, los estiramientos ayudan con el gasto energético.

Cocina en casa, un aliado para bajar de peso

Si se pasa mucho tiempo en el trabajo, y esto obliga a hacer dos o tres comidas en el sitio laboral, es importante llevar los alimentos desde la casa. Pero hacer esto requiere planear las compras de la semana y las comidas, establecer preparaciones previas, para cocinar para la mayor parte de los días, pero si no puede hacerse y se comprará comida, se debe elegir las mejores opciones.

La principal recomendación es evitar los alimentos empanizados, fritos o capeados, y optar por los guisos a la plancha, asados, al vapor o en caldo. Si de vez en cuando se consumen los fritos no pasa nada, pero que no sea la mayoría de los días.

Mantener una alimentación saludable en el trabajo implica esfuerzo y organización, pero hacerlo traerá beneficios a la salud, no solo en la parte estética que viene por añadidura, sino que ayudará a evitar enfermedades crónicas a temprana edad, como la diabetes, la hipertensión y los males renales de alta frecuencia en la Península, y que con buenos hábitos pueden evitarse o retardar su aparición hasta edades mayores. Una buena alimentación proporciona además energía, ayuda a la concentración y al buen humor.