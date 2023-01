Caminar prevendría la demencia

NUEVA YORK (HealthDay News).— Muchas personas usan relojes que cuentan todos sus pasos cuando intentan moverse más.

Ahora, un nuevo estudio encuentra que dar más pasos cada día, además de un ejercicio físico entre moderado y vigoroso, podría reducir el riesgo de demencia y discapacidades del pensamiento en las mujeres.

En la población femenina mayor de 65 años, cada 31 minutos adicionales al día de actividad física entre moderada y vigorosa se asoció con una reducción de un 21 por ciento en el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo (del pensamiento) leve o demencia, según el trabajo, dirigido por investigadores de la Universidad de California en San Diego. El riesgo fue un 33 por ciento más bajo por cada 1,865 pasos adicionales.

“Dado que la demencia comienza 20 años o más antes de que los síntomas aparezcan, una intervención temprana para retrasar o prevenir el deterioro cognitivo y la demencia entre los adultos mayores es esencial”, señaló la autora principal Andrea LaCroix, profesora de la Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Longevidad Humana Herbert Wertheim de la universidad.

Gran parte de la investigación anterior sobre el movimiento y estar sentado, en relación con el deterioro cognitivo leve y la demencia, ha usado medidas autorreportadas en lugar de dispositivos, anotó el primer autor Steve Nguyen, experto posdoctoral de la Facultad de Salud Pública.

En este trabajo, los investigadores incluyeron los datos de 1,277 participantes en los estudios complementarios de la Iniciativa de Salud de las Mujeres, que observaron la memoria, la actividad física y la salud cardíaca.

Las voluntarias usaron acelerómetros, dispositivos que miden el movimiento, de grado de investigación. Se les pidió hacer sus actividades diarias por siete días.

Las mujeres tuvieron un promedio de 3,216 pasos y 276 minutos de actividades físicas ligeras, como las tareas del hogar, la jardinería y caminar, cada día. También tuvieron un promedio diario de 45.5 minutos de actividad física entre moderada y vigorosa, por ejemplo caminar a paso vivo, y de 10.5 horas sentadas.

Unos niveles más grandes de estar sentadas y estar sentadas de forma prolongada no se asociaron con un riesgo más alto de deterioro cognitivo leve ni demencia, según el informe.

Los hallazgos se publican en “Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”.

“Se puede animar a los adultos mayores a aumentar el movimiento de una intensidad al menos moderada, y a dar más pasos cada día, para que tengan un riesgo más bajo de deterioro cognitivo leve y demencia”, planteó Nguyen.

“Los hallazgos sobre los pasos por día son particularmente notables, porque una variedad de dispositivos portátiles que usan cada vez más individuos, y que se pueden adoptar con facilidad, registran los pasos”, añadió.

La demencia afecta a más de cinco millones de personas tan solo en Estados Unidos, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y esa cifra podría duplicarse en 2050.

Las mujeres tienen un riesgo más alto que los hombres de desarrollar problemas de la memoria y el pensamiento, anotaron los autores del estudio.

“La actividad física se ha identificado como una de las formas más promisorias de reducir el riesgo de demencia y de enfermedad de Alzheimer”, enfatizó LaCroix. “La prevención es importante, porque una vez se diagnostica la demencia, es muy difícil ralentizarla o revertirla. No tiene cura”.