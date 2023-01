MÉXICO.— Debido a la pasada llegada de Santa Claus en Navidad y la próxima visita de los Reyes Magos este 6 de enero, los especialistas de la salud advierten a los padres sobre el ser cuidadosos con los obsequios que les darán a sus hijos, pues de otro modo los menores podría sufrir el síndrome del niño hiperregalado.

¿Qué es el síndrome del niño hiperregalado y cómo identificarlo?

Debido al gran amor que se le tienen a los hijos, muchas veces los progenitores se dejan llevar y suelen darle un exceso de regalos a los niños. Pero sabías que esto puede hacer infelices a los pequeños.

El consumismo que impera en México y el mundo, y que lamentablemente se inculca, ha causado que los niños en fechas especiales esperan recibir todos los regalos que pidieron.

Sin embargo, muchos desconocen que darle demasiados obsequios a un niño podría generarles frustración y el desarrollo del síndrome del niño hiperregalado, el cual podríamos evitar siguiendo ciertas recomendaciones.

Sobre este síndrome, los expertos de la salud señalan que se trata de una sobreestimulación propia de las fechas como las festividades decembrinas y el famoso Día de Reyes, en las que los padres acostumbran llenar a sus hijo de regalos y juguetes.

Esta condición propicia el desinterés del pequeño sobre lo que representa el regalo dado, y también genera que pierden rápidamente el interés por uno y otro obsequio, ya que saben que obtendrán más.

"Son demasiados regalos en pocos días y los niños no tienen capacidad para procesarlo...", explica María Luisa Ferrerós, psicóloga infantil y autora de libros sobre crianza y paternidad responsable.

Asimismo, el síndrome del niño hiperregalado provoca que los menores no sean capaces de mantener la atención, además de que no se toman el tiempo para apreciar los regalos que reciben.

Este síndrome hace que siempre estén deseando más, por lo que no mostraran gratitud si no son atiborrados de obsequios e incluso aún así podrían no emitir un simple "gracias".

Lo más alarmante de esto es que podrían convertirse en niños infelices y desarrollar una baja tolerancia a la frustración.

Desafortunadamente, el síndrome del niño hiperregalado suele estar relacionado con la culpa que sienten algunos padres por no poder pasar el tiempo que quisieran con sus hijos, y para intentar suplir la carencia de ello les dan varios regalos, pensando que así sus hijos serán más felices, pero esto no es así.

Por lo tanto, lo más recomendable para evitar causar el síndrome en nuestros hijos es limitándonos a regalarles no más de cuatro obsequios, y de acuerdo a investigaciones, se deben otorgar únicamente los que contengan las siguientes características:

Algo para leer.

Algo que ponerse.

Algo que realmente necesiten.

Algo que les haga ilusión.

Asimismo, también se debe contemplar la opción de "regálales amor y tiempo de calidad"; que resulta ser una frase muy trillada, pero que sin duda es de suma importancia tenerla en cuenta, sobre todo si se quiere evitar que nuestros hijos presenten problemas que podrían afectar su futuro, pero sobre todo su etapa adulta.

Finalmente, la psicóloga infantil María Luisa Ferrerós recomienda que al escribir la carta a Santa Claus o los Reyes hemos de ayudarles a pensar en tres regalos y cuál sería el que más les gustaría y por qué.

Aunque también debes tener en cuenta que uno de los cuatro regalos recomendados no se lo van a traer, esto con el fin de educar sobre la tolerancia a la frustración. Sin olvidar contemplar el hecho de que a veces piden cosas que no son adecuadas para su edad o por otra razón.

La realidad es que nadie nace sabiendo ser padre y madre, pero conocer las recomendaciones de los especialistas en cuanto al cuidado de los niños, siempre es una opción a considerar al momento de tomar decisiones.

