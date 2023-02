En el calendario de las efemérides aún aparece la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger el 18 de febrero, pero desde hace 10 años, acorde con la guía DSM, que describe todos los síndromes que existen, el Asperger es considerado parte del Trastorno del Espectro Autista, de tal forma que su conmemoración es el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Así lo explica la psicóloga Jaqueline Vázquez Lara, directora del Centro Ayuda Autismo Mérida, quien comparte que el libro DSM —del que a la fecha existen cinco actualizaciones, es decir, el más reciente en editarse es el volumen cinco— es el que da la pauta de los cambios en cuanto a la descripción de todos los síndromes y trastornos conocidos.

En el DSM 4 aún se consideraba por separado el Asperger y el autismo, pero en el volumen cinco, publicado en 2013, se eliminó el Síndrome de Asperger y se comenzó a catalogar como autismo nivel uno, debido a que las características del trastorno son iguales a las de las personas con autismo pero en menor grado, lo que permite ser más funcional. Tan es así, que algunas personas con Asperger no son diagnosticadas sino en la edad adulta o nunca.

Son tres las características principales del autismo y del Asperger que hicieron que este último se catalogara como el primero: problemas o dificultades en la comunicación y lenguaje; problemas para socializar, y conductas e intereses restrictivos.

La psicóloga explica que el autismo se clasifica en tres niveles, que no tienen que ver con la gravedad del trastorno, sino con la funcionalidad de quien lo presenta, de tal manera que en el grado tres la persona requiere de mucha ayuda para funcionar; en el dos requiere de una ayuda de grado medio, y en el uno necesita de poca ayuda para desenvolverse, que es el caso de quienes antes se catalogaban como Asperger.

El término Asperger por los motivos ya citados no se usa desde hace 10 años entre los profesionales, aunque en ocasiones se usa como referencia, como una manera de que los padres entiendan mejor el grado de autismo de su hijo.

No hay una estadística del número de casos de autismo en el Estado, pero el más reciente consenso calculó que uno de cada 115 niños presentaba el trastorno.

También se habla de una prevalencia mayor en los varones que en las mujeres, de una niña por cada cuatro varones. Manifiesta que esto ha ido cambiando, pues en los últimos años se ha visto un incremento en mujeres.

En general, señala que hay un aumento en el número de casos de autismo, que, se cree, se debe a que ahora hay más acceso a las evaluaciones de diagnóstico. Años atrás no se hablaba mucho del tema, y las características de la personalidad del niño se etiquetaban como antisociales o dificultades para el aprendizaje, por ejemplo.

Ahora los padres de familia están más enterados del trastorno y acuden en busca de diagnóstico cuando notan ciertos rasgos en sus hijos.

El autismo puede presentarse desde temprana edad, al año o dos años de edad, y se reconoce cuando hay falta de contacto visual, el menor no responde a su nombre, no sigue la instrucciones, no hay uso de juego imaginativo o funcional, no señala y tiene retraso en el lenguaje.

En el autismo nivel uno los menores logran filtrarse, es decir, el trastorno pasa inadvertido y es hasta cuando están un poco más grandes que se comienzan a notar los problemas, al aumentar la demanda social.

Debido a ello es muy variada la edad en que se les diagnostica, puede ser a los 5 o 7 años, pero hay casos en que el primer diagnóstico se da a los 20 o 30 años. En otras ocasiones el diagnóstico se da cuando, ya siendo padres, llevan a sus hijos a valoración y se dan cuenta que ellos tuvieron las mismas dificultades.

Un diagnóstico temprano ayuda a una mayor calidad de vida.

En el caso de quienes son diagnosticados en la etapa adulta, el diagnóstico los hace sentirse reconfortados y entender por qué son como son.— IRIS CEBALLOS ALVARADO