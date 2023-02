Se oponen al “abuso comercial”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Activistas mexicanos se manifestaron ayer contra el “abuso comercial” del laboratorio estadounidense Gilead pues, denunciaron, vende a precios “inalcanzables” medicamentos para la hepatitis C, el VIH y el Covid-19.

“Consideramos que los precios que maneja en el mercado y que son caracterizados por una excesiva avaricia y un excesivo lucro, están privando de la vida a las personas más necesitadas, a las poblaciones vulnerables frente a enfermedades como el VIH”, dijo Antonio Matus, coordinador de abogacía de la organización Aids Healthcare Foundation (AHF, por sus siglas en inglés).

El activista afirmó que esta farmacéutica tiene precios “inalcanzables” a nivel global y en México, una situación que se agudiza porque “conservan las patentes, bloquean la liberación de las mismas y obstruyen la disponibilidad de estos medicamentos en países de renta media y renta baja”.

Matus destacó que, por ejemplo, el antiviral Remdesivir, indicado para el control de Covid-19 en pacientes hospitalizados con necesidad de oxígeno suplementario, tiene un precio de 49,000 pesos, mientras que el antirretroviral Biktarvy, para el manejo del VIH/sida, alcanza los 1,700 pesos, “lo que es impagable” para los pacientes.

Guillermo Bustamante, coordinador de Programas de AHF México, aseguró que este tipo de abusos inciden directamente en el desabasto de medicamentos en el país. “En algunos países, por ejemplo, no encuentras ese medicamento porque no tienen el poder adquisitivo para adquirirlo, mientras que en países como México no acceden a la baja de los precios, entonces se reduce la compra y evidentemente esto influye en la disponibilidad (de los medicamentos) para las personas”, advirtió.

Explicó que esto sucede porque generalmente se tiene un presupuesto para adquirir cierto número de medicamentos a estos precios, “y el gobierno mexicano tiene que adquirir menos medicamentos porque se hacen inaccesibles”.

Bustamante señaló que Gilead está obligada a rendir cuentas de los precios exorbitantes que aplica en medicamentos indispensables para salvar vidas, lo que daña irreparablemente a personas que radican en países de ingresos bajos y medios y para quienes el acceso a las terapias contra VIH, Covid-19 y hepatitis es un lujo.

Finalmente, Matus aclaró que no están peleados con el hecho de que la empresa obtenga ganancias.

“Sabemos que una molécula para un medicamento tarda en desarrollarse, pero Gilead no quiere bajar sus precios, el lucro es excesivo y en ocasiones llega a porcentajes increíbles de ganancias de hasta 200%”, denunció.