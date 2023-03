Se necesitan más que solo “ganas” para perder peso; explica especialista

Cada vez que una persona con obesidad o sobrepeso baja de peso se presentan mecanismos biológicos que se desencadenan en el cuerpo para recuperar los kilos perdidos, pues el cuerpo quiere regresar al peso más alto y un poco más, de manera que perder peso va en contra la biología del propio cuerpo.

Por esta razón no se logra mantener la pérdida de peso a largo plazo únicamente con dieta, y por ello ni los médicos ni ninguna otra persona debe decir a alguien con obesidad “échale ganas” porque no se trata solo de querer, sino que es una lucha contra la propia biología y las neuronas que rigen los antojos, el hambre y el metabolismo.

Así lo explica el doctor Ricardo Luna, fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad y actual director ejecutivo de ese organismo, así como presidente de la Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo.

El médico especialista en el abordaje de la obesidad habló de este problema de salud, en el marco del Día Mundial de la Obesidad que se conmemoró el 4 de marzo, para concienciar sobre esta enfermedad.

La base del tratamiento contra la obesidad es la terapia nutricional médica, que es la base de todas las enfermedades crónicas como lo es ésta, y el tratamiento farmacológico, quirúrgico y la terapia cognitivo conductual apoyan para el apego a la terapia. Sin embargo, es importante que el médico evalúe si es necesario prescribir un medicamento cuando no hay una adherencia a la terapia médico nutricional.

El centro que regula la cantidad de grasa en el cuerpo está en el cerebro, es decir una persona no es libre de tomar decisiones con respecto a la obesidad, yla biología entra en juego, puesto que hay un grupo de neuronas —las orexigénicas— que inducen el hambre, los antojos y bajan el metabolismo, y otro grupo —las anorexigénicas— que quitan el hambre, los antojos y aumentan el gasto calórico aun sin ejercicio.

Científicamente se ha visto que en las personas con obesidad hay mayores impulsos eléctricos de las neuronas orexigénicas y hay una disminución en las neuronas anorexigénicas.

“Cuando se entiende esto te das cuenta que no se le puede decir a una persona con obesidad ‘échale ganas’, es como decirle a alguien con depresión ‘échale ganas’, mientras no se comprenda la causa de la obesidad se darán tratamientos no funcionales al paciente”, argumenta.