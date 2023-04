Afectan la salud cardiovascular

NUEVA YORK (HealthDay News).— Los problemas del sueño, desde roncar hasta dormir demasiado o poco, podrían asociarse con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular (ACV), advierten investigadores.

Roncar durante el sueño, tener un sueño de mala calidad y la apnea del sueño podrían también estar vinculados con un mayor riesgo de ACV, según los hallazgos del estudio, que se publican en la revista “Neurology”.

“Nuestros resultados no solo sugieren que los problemas individuales del sueño podrían aumentar el riesgo de ACV de una persona, sino que tener más de cinco síntomas podría conducir a un riesgo incluso cinco veces más alto de ACV, en comparación con las personas que no tienen ningún problema del sueño”, señala la autora doctora Christine McCarthy, de la Universidad de Galway, en Irlanda.

“Nuestros resultados sugieren que los problemas del sueño deben ser un área de enfoque para la prevención del ACV”, dice McCarthy.

En el estudio, los investigadores observaron a casi 4,500 personas, entre ellas más de 2,200 sobrevivientes de un ACV. Se emparejaron con más de 2,200 personas que no sufrieron un accidente cerebrovascular.

Los participantes tenían una edad promedio de 62 años. Se les preguntó sobre sus conductas de sueño, lo que incluía las siestas y los problemas de respiración durante el sueño.

Un total de 162 de los que sufrieron un ACV dormía menos de cinco horas cada noche, en comparación con 43 de los que no tuvieron un ACV. Los que dormían menos de cinco horas tenían tres veces más probabilidades de sufrir un ACV que los que dormían, en promedio, siete horas, encontraron los investigadores.

Otros 151 sobrevivientes a ACV dormían más de nueve horas por noche, en comparación con 84 de los que no sufrieron ACV. Los que dormían demasiado tenían el doble de probabilidades de padecer un ACV que los que dormían siete horas.

Además, las personas que hacían siestas de más de una hora tenían un 88 por ciento más de probabilidades de sufrir un ACV que las que no las hacían, encontró el estudio.

Los investigadores también reportaron que las personas que roncan durante el sueño tienen un 91 por ciento más de probabilidades de sufrir un ACV que las que no. Los que resoplan tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir un ACV que los que no. Los participantes con apnea del sueño tenían casi tres veces más probabilidades de sufrir un ACV que los que no tenían alteraciones de la respiración durante el sueño.

El estudio ajustó otros factores que afectan al riesgo de ACV, como fumar, la actividad física, la depresión y el consumo de alcohol, pero obtuvo unos resultados similares. Pero no puede probar una relación causal, solo una asociación.

“Con los resultados, los médicos podrían tener unas conversaciones más tempranas con las personas que tienen problemas para dormir”, considera la doctora McCarthy respecto a los beneficios del estudio.

“Unas intervenciones para mejorar el sueño también podrían reducir el riesgo de ACV, y deben ser tema de investigaciones futuras”.

Entre las limitaciones de la investigación está que las personas reportaron sus propios síntomas de problemas con el sueño.