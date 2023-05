Hay señales de alerta respecto a los edulcorantes

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una recomendación sobre el consumo de edulcorantes o sustitutos de azúcar para bajar de peso desaconsejando su uso aduciendo riesgos a la salud.

Alan Espinosa, maestro en Epidemiología Nutricional y candidato a Doctor en Salud Pública, en ambos casos por la Universidad de Harvard, respondió a varias preguntas que se le realizaron sobre este tema.

¿De dónde se origina esta recomendación?

La OMS, a través de un Comité, evaluó la evidencia existente sobre el uso de edulcorantes no calóricos para el control del peso. Los estudios a corto plazo, en su mayoría con una duración menor a tres meses, reportan una reducción de peso en quienes sustituyen el azúcar con edulcorantes. Sin embargo, persiste la preocupación sobre posibles efectos a largo plazo. Al revisar estudios que recopilan información sobre consumidores a través de los años, el Comité concluyó que no existen beneficios a largo plazo en adultos o niños.

¿Por qué esta recomendación es “condicional”?

La OMS revisó estudios que contienen algunas limitaciones metodológicas que derivan en evidencia de “baja certeza”. Algunos estudios han sido patrocinados por la industria y pueden tener resultados sesgados a favor de los edulcorantes. En estudios denominados observacionales (de larga duración), existen preocupaciones sobre “causalidad inversa”, esto se refiere a que las personas que ya presentan obesidad o diabetes (o con mayor riesgo) usan edulcorantes como un mecanismo para disminuir su ingesta calórica. Estas personas tendrían más posibilidad de desarrollar en el futuro problemas de salud, más por los factores de riesgo ya existentes que por los edulcorantes per se.

Algunos estudios no han tomado en cuenta estas consideraciones en sus análisis, pudiendo derivar en conclusiones inexactas. Debido a estas limitaciones, la OMS emitió una recomendación condicionada, adoptando un enfoque conservador y alentando más investigación al respecto.

La recomendación de la OMS sobre los edulcorantes sugiere que no se utilicen como un medio de control de peso o para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. La principal preocupación es que, si bien los estudios a corto plazo reportaron una reducción de peso al usar edulcorantes en lugar de azúcar, la posibilidad de consecuencias metabólicas (obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular) —que van más allá del peso corporal— podría superar estos beneficios aparentes. Además, es posible que los estudios de corta duración realizados en entornos clínicos específicos no reflejen el impacto del uso a largo plazo de edulcorantes en la población general.

¿Qué efectos adversos se han encontrado en su uso a largo plazo?

Más allá del peso corporal, algunos estudios, a pesar de sus limitaciones metodológicas (como la causalidad inversa y problemas en su enfoque analítico), han sugerido que el consumo continuo de edulcorantes podría estar vinculado con mayor riesgo de obesidad, diabetes y problemas cardíacos.

¿Quién puede verse más afectado por el consumo de edulcorantes?

Existen preocupaciones adicionales en niños y adolescentes, aunque la evidencia es aún más limitada en este grupo poblacional. Al igual que en adultos, la sustitución en períodos cortos de bebidas azucaradas por bebidas con edulcorantes se ha relacionado con un menor aumento de peso. No obstante, los estudios de larga duración no han encontrado resultados claros. Existe también la teoría de que tanto niños como adultos se acostumbren a altos niveles de dulzor por la ingesta continua de edulcorantes, lo que a su vez podría distorsionar la selección de otros alimentos.

Con base en esta proporción de evidencia junto con lo observado en experimentos de laboratorio y en modelos animales, la OMS y otras instituciones (como la Academia Americana del Corazón) desaconsejan el uso de edulcorantes particularmente en los niños. Sin embargo, estudios específicos sobre esas teorías no han sido consistentes y en la comunidad científica existe un vivo debate sobre ello.

La OMS señala que los edulcorantes pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad adulta. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué efectos tienen los edulcorantes no nutritivos (NNS, por sus siglas en inglés) en el cuerpo?

Se han hipotetizado algunos mecanismos biológicos para explicar cómo los edulcorantes podrían contribuir a la obesidad y las condiciones relacionadas. Algunos de éstos incluyen niveles elevados de insulina en el cuerpo, disrupciones en el equilibrio de la microbiota (flora bacteriana con funciones importantes para la salud) y una preferencia a largo plazo por los sabores dulces. Sin embargo, la mayoría de estas teorías se basan en estudios realizados en laboratorios o en modelos animales y cuyos resultados a veces van en un sentido y a veces en otros, y algunos científicos han cuestionado si pueden ser directamente extrapolables al humano.

El artículo de la OMS se refiere a que los edulcorantes se usan comúnmente para la pérdida y el control del peso, pero ¿es ésa realmente su función? ¿Para qué se utilizan?

Son aditivos alimentarios que no fueron desarrollados para control de peso y condiciones asociadas. No se trata de fármacos. Se utilizan como sustitutos del azúcar para proporcionar un sabor dulce sin agregar energía en calorías. No obstante, se han vinculado con la pérdida de peso ya que han sido percibidos como una alternativa para reducir la ingestión de azúcar, que sí aporta calorías.

¿Quién puede seguir consumiendo edulcorantes y en qué cantidad se recomienda?

En algunos casos, y bajo supervisión profesional, los adultos que viven con obesidad y que tienen un elevado consumo de bebidas azucaradas se les podría recomendar cambiar temporalmente a bebidas con edulcorantes como una transición hacia una dieta más saludable. Esta visión la comparte la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de la Diabetes.

Con respecto a las cantidades, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO/OMS (Jecfa, por sus siglas en inglés) ha establecido ingestas diarias admisibles para los edulcorantes más utilizados, éstas varían según el tipo de edulcorante (recordemos que son moléculas diferentes) y en función de las diferencias de cada persona.— IRIS CEBALLOS ALVARADO