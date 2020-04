Adultos jóvenes sufren derrames cerebrales por Covid-19

MÉXICO.- El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, podría estar ocasionando derrames cerebrales en adultos de entre 30 y 40 años, debido a posibles complicaciones en el sistema circulatorio, afirmaron médicos en Estados Unidos.

We’re still learning more about what this virus does. Studies report it to attack not just the lungs, but also the brain, the heart, and now the skin.



Needless to say, thinking of something that may cause strokes, purple lesions, heart attacks as a “bad flu” is a category error. pic.twitter.com/FxvPThz9ER