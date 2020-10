Diagnostican segundo caso conocido de "Alaskapox"

En agosto, una residente de Fairbanks visitó el consultorio de su médico con una misteriosa lesión gris en la parte superior del brazo izquierdo y además tenía dolor en el hombro, fatiga y fiebre.

Según un informe emitido por el estado el miércoles, esta mujer fue diagnosticada más tarde con el segundo caso conocido de una nueva especie de un virus de ADN llamado "Alaskapox", que proviene de la viruela.

"Si bien se sabe muy poco sobre el “AlaskaPox” en este momento, es alentador ver que los únicos dos casos conocidos fueron relativamente leves, lo que significa que no involucraron hospitalizaciones o tratamiento médico agresivo", informó Eric Mooring, teniente del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE. UU. que trabaja para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“La evidencia de transmisión de persona a persona es inexistente, lo que también es una buena señal”, añadió Mooring.

El descubrimiento de una nueva enfermedad viral en humanos es relativamente raro: la viruela de Alaska es solo el tercer ortopoxvirus que se ha descubierto en la última década-

El primer y único otro caso de “Alaskapox” se identificó en 2015, cuando una residente diferente del área de Fairbanks desarrolló una lesión similar en su hombro derecho que estaba rodeada de una erupción

Su médico en ese momento sospechaba una infección viral y la lesión desapareció después de seis meses.

Sigue siendo un misterio cómo exactamente la viruela de Alaska fue contraída por cada paciente, si la infección representa un riesgo real para la salud y dónde se originó. No se ha identificado ningún vínculo entre los dos casos, que ocurrieron con cinco años de diferencia.

