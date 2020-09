Ameba ''comecerebros'': ¿Qué es, dónde está y cómo evitarla?

Ocho ciudades en el estado de Texas están en alerta después de que se encontrara una ameba "comecerebros" en un suministro de agua en el sureste del estado.

La alerta se desató después de que el viernes 25 de septiembre se detectara la presencia de la ameba Naegleria fowleri en el suministro de agua de la localidad de Brazosport.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) emitió un aviso para los residentes, a fin de que no usen el agua hasta nuevo aviso, explicó la cadena CNN.

Reminder: A Boil Water Notice is in effect for the City of Lake Jackson.



Boiling the tap water makes it safe for drinking & cooking. For all other uses, citizens are urged to take these precautions.



Additional Info: https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/3NNqUVUwbP