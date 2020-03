Análisis del azúcar

Habría problemas tanto en humanos como en moscas

Las dietas ricas en azúcar tienen un impacto negativo en la salud, pero no solo por la relación entre el consumo de azúcar con la obesidad, sino por un motivo diferente. Un estudio dirigido por el MRC London Institute of Medical Sciences y la Universidad de Kiel ha descubierto que la menor supervivencia de las moscas de la fruta alimentadas con una dieta rica en azúcar no es el resultado de sus problemas metabólicos de tipo diabético.

Los hallazgos sugieren que la muerte prematura por exceso de azúcar está relacionada con la acumulación de un producto de desecho natural, el ácido úrico.

Se sabe que consumir demasiada azúcar no es saludable, ya que aumenta nuestro riesgo de desarrollar trastornos metabólicos y puede acortar nuestra esperanza de vida en varios años. Aunque se cree que esta reducción en la esperanza de vida está causada por defectos metabólicos, el nuevo estudio revela que puede no ser el caso.

“Al igual que los humanos, las moscas alimentadas con una dieta alta en azúcar muestran muchas características de la enfermedad metabólica, por ejemplo, se vuelven resistentes a la grasa y la insulina”, señala Helena Cochemé, investigadora principal del estudio. “Se sabe que la obesidad y la diabetes aumentan la mortalidad en humanos, por lo que se ha asumido que así es como el exceso de azúcar es perjudicial para la supervivencia de las moscas”.

Sin embargo, como la sal, el azúcar también causa deshidratación. “El agua es vital para nuestra salud, pero su importancia a menudo se pasa por alto en los estudios metabólicos. Por lo tanto, nos sorprendió que las moscas alimentadas con una dieta alta en azúcar no mostraran una reducción en su esperanza de vida al proporcionarlas de agua para beber, aunque seguían teniendo los defectos metabólicos típicos asociados con un alto contenido de azúcar en la dieta», añade la experta.

Por este motivo, el equipo decidió enfocarse en el sistema renal de la mosca. Demostraron que el exceso de azúcar en la dieta hacía que las moscas acumularan ácido úrico.

Pero el ácido úrico también es propenso a cristalizarse, dando lugar a cálculos renales en la mosca, los cuales podrían ser prevenidos por los investigadores.

A su vez, esto protege contra la supervivencia acortada asociada con una dieta rica en azúcar. Sin embargo, eso no quiere decir que sepueda ingerir azúcar de manera irresponsable: “Las moscas alimentadas con azúcar pueden vivir más tiempo cuando les damos acceso al agua, pero siguen sin estar sanas. Y en los humanos, por ejemplo, la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades del corazón”.

Ácido úrico

El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas.

¿Altos niveles?

Normalmente, el 80% de lo que se produce diariamente se elimina a través de la orina, pero si la dieta tiene un gran contenido en purinas, puede producirse un efecto acumulativo en la sangre.

