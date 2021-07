Anthony Fauci: historia del niño que se convirtió en el médico de EE.UU.

El Dr. Anthony Fauci, quien ha trabajado bajo las administraciones de siete presidentes de Estados Unidos y guió la respuesta nacional contra el Covid-19, pronto será inmortalizado en un libro para niños.

Simon & Schuster presumió los detalles del libro "Dr. Fauci: How a Boy from Brooklyn Became America's Doctor" (Dr. Fauci: Cómo un niño de Brooklyn se convirtió en el médico de Estados Unidos).

El libro del Dr. Fuci ya en librerías

La editorial informó que la obra, escrita por Kate Messner e ilustrada por Alexandra Bye, llegó a las librerías el 29 de junio pasado, citó cnnespanol.cnn.com.

"Hay tantas cosas en su historia que resonarán con los niños de hoy: andar en su bicicleta Schwinn por Brooklyn para entregar prescripciones de la farmacia de su padre, jugar stickball en las calles de un vecindario donde aprendió a llevarse bien con todo tipo de personas y siempre haciendo preguntas sobre el mundo", contó Kate.

Con permiso y aprobación del Dr. Fuci

Los libros infantiles anteriores sobre figuras de interés periodístico, como Ruth Bader Ginsburg, han tenido un éxito considerable en el mercado.

Entonces ahora es el turno de Fauci. Si bien él no está en el negocio de respaldar libros, un portavoz de Simon & Schuster dijo que el libro fue escrito con su permiso y aprobación, y que él y su equipo fueron consultados en todo momento.

¿Cómo se escribió el libro?

Kate Messner entrevistó a Fauci un par de veces "al borde de sus largos días de trabajo", relató, una vez en una llamada de Zoom mientras se dirigía a casa desde la oficina, y otra vez en las primeras horas de la mañana.

También se basó en sus discursos públicos y entrevistas. Luego incorporó historias sobre su educación en el libro.

La recopiladora indicó que le llamó la atención su "decidida curiosidad" y su eficacia como comunicador.

Un niño, antes de ser un gran científico

"Antes de que Tony Fauci fuera el principal científico de Estados Unidos, era un niño con un millón de preguntas, sobre todo, desde los peces tropicales en su habitación hasta las cosas que le enseñaban en la escuela dominical", dijo.

"Tengo muchas esperanzas de que los niños curiosos que lean este libro, aquellos con los que contamos para resolver los desafíos científicos del mañana, se vean a sí mismos en las páginas de la historia del Dr. Fauci y establezcan metas igualmente altas", apuntó Kate.

