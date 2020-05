Asmáticos, en guardia

Evitarán las crisis si continúan con su tratamiento

Los pacientes con asma deben estar alertas ante variaciones en sus síntomas habituales, pues con la emergencia sanitaria por el Covid-19 pueden registrar una infección más fuerte si se contagian de coronavirus, debido a que ya presentan cierta lesión crónica en los bronquios.

Al igual que en otros padecimientos crónicos, la principal recomendación para los pacientes es continuar con el tratamiento prescrito por el médico, algo que es básico y vital no solo en estos tiempos de pandemia sino en general para tener un control del asma y no sufrir de crisis asmáticas.

Así lo indica el médico Jesús Vázquez Cortez, especialista en neumología y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, quien comparte que hay épocas del año en las que los pacientes con asma son más susceptibles a las crisis, como cuando hay frío, en períodos de polinización, cuando hay mucho calor, humedad o lluvias.

Sin embargo, uno de los aspectos que influyen en la aparición de las crisis es que muchas veces el paciente se siente bien y modifica el tratamiento sin consultarlo con el médico, de manera que cuando se presenta una infección respiratoria y el enfermo no lleva bien el tratamiento, las crisis se hacen presentes.

En estos momentos ante la emergencia por la pandemia, deben ser aun más responsables en continuar con el tratamiento, ya que por su padecimiento, el Covid-19 les puede dar más fuerte debido a que existe cierta lesión crónica en los bronquios.

No deben modificar el tratamiento sin que el médico lo indique, y deben vigilar la variación de los síntomas habituales, que de llegar a presentar deben localizar al médico para que evalúe la necesidad de hacer ajustes a la medicación.

Crisis asmáticas

Usualmente, explica el doctor, las crisis de asma se caracterizan por tos, silbido al respirar y falta de aire, en especial al hacer algún esfuerzo, y suele iniciarse en las noches o al amanecer y progresar durante el día con factores como el polen.

Los pacientes pueden presentar el silbido una vez por mes, una vez cada quincena y luego diario, y puede llegar a ser discapacitante, pues la persona no puede hablar sin toser, le pude faltar el aire para hablar y al caminar.

Cuando se registra el silbido por lo menos una o dos veces a la quincena, es momento de preguntar al médico tratante si necesita hacer un ajuste a la medicación; y si es una vez a la semana o más hay que acudir a la visita médica para identificar que pasó, qué pudo haberlo descompensado.

Es importante que las personas con asma puedan diferenciar las crisis de asma con los síntomas de un posible contagio de Covid-19, ya que por ejemplo, es más común que en una crisis de asma se tenga tos con flema, mientras que el coronavirus causa una tos seca.

La infección por Covid-19 ocasiona también mucho cansancio y debilidad, fiebre, escalofríos y diarrea.

En estos casos hay que acudir de inmediato a revisión con el médico, quien de acuerdo con las pruebas ajustará el tratamiento de asma si es necesario, medirá la oxigenación y valorará cuánta ayuda puede requerir el paciente.

El especialista destaca que lo más importante es seguir el tratamiento indicado por el médico, con el que se busca los pacientes tengan una calidad de vida normal, y que puedan, entre otras cosas, hacer ejercicio o practicar algún deporte. Enfatiza que cuando hay un apego al tratamiento durante la niñez o adolescencia hay más posibilidades de que el asma desaparezca, no así cuando el paciente descuida la medicación, pues puede quedarse asmático para toda la vida.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Consejos

Algunas recomendaciones para evitar crisis asmáticas son: no acalorarse de más, mantenerse hidratado, cuidarse de no entrar a lugares con aire acondicionado sin la adecuada protección para no respirar el aire frío de manera directa y, de preferencia, cubrirse la espalda. Si en el auto se usa el aire acondicionado, debe cuidar que no le dé directo a la cara. Asimismo debe cuidar las vías respiratorias: no fumar, no estar cerca de fumadores ni usar ningunas variantes como el cigarro electrónico.