Aumentan casos de dermatitis

Barrera de la piel se daña con el uso de desinfectantes

El uso constante de gel antibacterial y otras sustancias para desinfectar ocasionó el incremento de los casos de dermatitis de contacto irritativa. Para evitar este problema se recomienda utilizar guantes al limpiar cualquier superficie, lavarse las manos con agua y jabón en lugar del gel a base de alcohol, y usar crema neutra para reparar la barrera de la piel, afectada con las citadas sustancias.

La doctora María José Cervantes González, especialista en dermatología, manifiesta que esta dermatitis es una inflamación que tiene que ver con lo que se toca y la naturaleza de las sustancias que causan la irritación por el pH de la misma, porque es muy cáustica o ácida, y eso hace que barran con la capa protectora de la piel.

Detalla que los limpiadores están hechos para romper las membranas de los virus y las bacterias, pero no son selectivos, de manera que afectan las barreras cutáneas que también están hechas de lípidos, por lo que cada vez que se usan, rompen esas barreras.

Ante las circunstancias por la pandemia de Covid-19 el uso de gel antibacterial y desinfectantes se hizo frecuente, y es difícil evitarlo ya que no hay un sustituto, pues, por ejemplo, el alcohol tiene que estar al menos al 70% para que funcione, de manera que el uso constante de gel antibacterial debería limitarse a cuando no se tenga acceso a agua y jabón.

La especialista destaca que el jabón debe ser suave, pues hay personas que piensan que si no es fuerte no limpia, pero no es así. La ventaja de usar un jabón suave es que limpia, pero deja la barrera protectora de la piel.

El alcohol en cambio tiene un mecanismo de acción de desecación de las membranas y por eso daña la barrera natural de la piel si se usa de manera frecuente.

Una manera de tratar de evitar que la piel se dañe es aplicar crema blanca neutra después de lavarse las manos e incluso después de usar el gel, porque hay estudios que demuestran que no contrarrestan el efecto de la desinfección y ayudan a reparar la barrera de la piel.

María José reitera que la crema debe ser neutra, sin aromas, colorantes, brillos u otros añadidos.

De igual manera sugiere el uso en las manos de vaselina o petrolato por la noche, antes de dormir.

Señala que los efectos irritativos a causa de las sustancias desinfectantes son frecuentes durante la pandemia, en comparación con los casos de dermatitis por contacto alérgico que tienen otras características y para cuyo diagnóstico se requiere hacer pruebas.

En esos casos, la doctora apunta que no solo las manos se ven afectadas sino otras partes del cuerpo como los párpados y el cuello, entre otras zonas sensibles.

Cuando el problema se presenta solo en las manos, casi siempre se trata de dermatitis por contacto irritativa.

“Hay pieles más susceptibles que otras, y se ha visto que a las mujeres les afecta más este tipo de problemas, así como a aquellos que realizan trabajos que requieren contacto constante con cosas húmedas, como cocinar, o el que realiza el personal de enfermería”, indica.

Clínicamente la dermatitis irritativa ocasiona al inicio piel roja, seca, grisácea, se puede descamar, formar pequeñas ampollas, dar comezón, y en casos crónicos puede causar fisuras en la piel y cambiar la forma de las uñas, entre otros síntomas.

En estas circunstancias se debe acudir al médico, y no automedicarse porque puede resultar contraproducente.

Bajo ninguna circunstancia se deben usar plantas o cremas combinadas con cortisona para aliviar las lesiones, ni ningún otro remedio casero; se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.— IRIS CEBALLOS ALVARADO