Caída de dientes, sin dolor y sin sangre, posible secuela del Covid-19

MÉXICO.- El Covid-19 ha sorprendido con sus síntomas poco comunes, primero llegaron los testimonios de la llamada “niebla mental”, luego los dedos de los pies morados y, ahora, la caída de dientes sería otra secuela de la enfermedad.

Ya hay varios reportes de problemas dentales tras recuperarse de la enfermedad, informó The New York Times en un artículo. Quienes experimentan la caída aseguran que no hay sangre ni dolor, mientras que otros reportan un aumento en la sensibilidad de sus encías y que sus dientes se están volviendo grises y astillados.

El diente se le cayó

La periodista Wudan Yan explica en el artículo el caso de Farah Khemili, quien a principios de este mes se metió una menta a la boca y notó que su diente inferior se estaba moviendo. Ella tiene 43 años y pensó que el problema era la menta. Sin embargo, al día siguiente su diente se le cayó. No hubo sangre ni dolor.

“Khemili sobrevivió a una lucha contra el Covid e y se ha unido a un grupo de apoyo en línea, ya que ha soportado una gran cantidad de síntomas experimentados por muchos otros transportadores de larga duración: niebla mental, dolores musculares y dolores nerviosos. Todavía no hay pruebas rigurosas de que la infección pueda provocar la pérdida de dientes o problemas relacionados. Pero entre los miembros de su grupo de apoyo, encontró a otros que también describieron la caída de los dientes, así como encías sensibles y dientes que se volvían grises o astillados”, dice el artículo.

Podría ser un síntoma del Covid

Algunos expertos sugieren que los médicos deben de estar abiertos a las posibilidades y analizan si estos síntomas responden a las consecuencias que padecen los individuos que sufren “Covid largo”. Sin embargo, sugieren que las personas que actualmente tienen problemas dentales pueden verlos agravados en caso de contraer coronavirus.

El artículo original es del New York Times y puede consultarse en este enlace.