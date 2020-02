No resulta tan inofensivo

Campañas buscan disuadir el uso del cigarro electrónico

La Ley General para el Control del Tabaco, como su nombre indica, establece las reglas de la comercialización de los productos de tabaco, el problema es que no existe una legislación en la materia a nivel federal que deje en claro cómo se debe controlar la comercialización de los cigarros electrónicos, un producto que técnicamente lo único que no tiene es tabaco, pero si la larga lista de sustancias adictivas y dañinas a la salud y que no genera humo sino vapor.

La laguna legal da pie a que la labor de Cofepris se limite a campañas para disuadir a los consumidores de su uso. No es casualidad que paulatinamente se les esté dejando de llamar cigarros electrónicos para llamarse simplemente vaporizadores o vapeadores, y la acción ya no es fumar sino vapear.

Richar Ainer Mut Tun, regidor presidente de la Comisión de Salud y Ecología del Ayuntamiento de Mérida, explica que en el caso concreto de la autoridad municipal de la capital yucateca no existe ninguna normatividad en la materia. Si bien se han logrado importantes avances en cuanto a los derechos de un aire limpio para los no fumadores, prohibiendo fumar en espacios cerrados y sitios específicos y concurridos, el uso de vapeadores no está regulado.

“Por tratarse del tercer orden de gobierno, la legislación en la materia de uso de vaporizadores debe darse desde el nivel federal, pasar por el estatal y asumirlo las autoridades municipales” comentó.

“El cigarro electrónico ha probado no ser tan inocuo como se pensaba, se llegó a creer que el vapor no tendría mayores efectos nocivos en la salud del consumidor, pero ha quedado demostrado que no es así, que puede ser tan dañino e incluso más aún que el cigarro convencional”, añadió

“Ya es conveniente que se comience a legislar en la materia, porque su uso se está generalizando, a pesar de las advertencias sobre los riesgos a la salud, los consumidores los están utilizando con toda la carga de sustancias nocivas de los concentrados del líquido que utilizan para generar el vapor”, apuntó.

A manera de ejemplo de lo que se está haciendo en corresponsabilidad por un entorno libre de humo de tabaco, en el Estadio Kukulcán Alamo de Mérida, durante los juegos de los Leones de Yucatán, el sonido local frecuentemente hace un llamado a loso aficionados, recordándoles que está prohibido fumar en sus instalaciones, restricción que incluye todo tipo de dispositivo electrónico.— EMANUEL RINCÓN BECERRA

