Cáncer y COVID-19

Se debe evaluar a los pacientes con dolencias crónicas

A raíz de la presente pandemia mundial por el coronavirus, COVID-19, llamado también SARS-CoV-2, varios países del mundo han tomado medidas preventivas y de tratamiento que repercuten en las actividades cotidianas de todas las personas. La atención médica continua en pacientes con enfermedades crónicas representa un reto, ya que en algunas ocasiones no es posible aplazar o suspender los tratamientos activos.

En contexto de los pacientes oncológicos que se encuentran en tratamiento con quimioterapia se debe evaluar cada caso de forma individual la necesidad de continuar con el tratamiento, modificarlo o suspenderlo temporalmente con el fin de reducir el riesgo del contagio hospitalario por COVID-19, afirmó el oncólogo Rodrigo Pacheco Pérez.

Evidencia científica

Es poca la evidencia científica del comportamiento del COVID-19 en la población oncológica.

El doctor Liang publicó en febrero de 2020, en la revista “Lancet”, una serie de 18 casos de pacientes de China con historial de cáncer e infección por coronavirus, encontrando que son más propensos a tener síntomas más graves y peor pronóstico que la población en general; esto también se debe a que presentaron un promedio de edad de 63 años.

Al momento, la Asociación Americana de Oncología Médica y la Sociedad Española de Oncología Médica se han pronunciado al respecto y han emito algunas recomendaciones, coincidiendo en que es posible que los pacientes sometidos a un tratamiento oncológico inmunosupresor puedan tener una mayor susceptibilidad al mismo y una mayor incidencia de complicaciones asociadas que la población general. Esto mismo como ocurre con otras infecciones virales respiratorias como la gripe, sobre todo si se asocian otros factores como la edad avanzada o la presencia de otras comorbilidades.

Este mayor riesgo de complicaciones obliga a cumplir estrictamente con los protocolos de prevención y a extremar la precaución. Las recomendaciones efectuadas para evitar el contagio a la población general deben seguirse de forma particularmente estricta por los pacientes con cáncer.

Si bien no hay indicación para suspender los tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia, algunas recomendaciones hechas son: cambiar cuando se pueda de quimioterapia intravenosa a vía oral; valorar suspender temporalmente los tratamientos de mantenimiento; cambiar de fecha las consultas de pacientes que no tienen cáncer y van a citas de vigilancia y no usar tratamientos antivirales preventivos (profilácticos).

Mejor estrategia

Los pacientes en tratamiento deben discutir con su oncólogo sobre la mejor estrategia para llevarlo de manera adecuada con el menor riesgo de exposición a infección por el nuevo coronavirus.

Se debe seguir de cerca y acatar las medidas oficiales emitidas por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, para que esta pandemia tenga menor impacto en nuestra sociedad.

